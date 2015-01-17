Numan Kurtulmuş: Türkiye, Suriyeli mültecilere 5 milyar dolar harcadı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınanların sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu ve Nisan 20011'den bu yana mültecilere 5 milyar dolar harcandığını söyledi.



AKP Kahramanmaraş 5'inci Olağan İl Kongresi'ne katılan Numan Kurtulmuş, AKP hükümetiyle son 12 yılda Türkiye'de değişim yaşandığını ifade etti.

DHA'nın haberine göre, AKP hükümetinden önce devletin vatandaşının anadiline karşı sağır, kültürüne karşı kör olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu memlekette insanlar, anadilleriyle konuşamıyorlardı. Herhangi bir hastanede, herhangi bir adliye binasında, herhangi bir mahkeme salonunda, herhangi bir şekilde insanların anadilleriyle konuşması mümkün değildi. Ama artık 'Anadili, ana sütü kadar helaldir' inancıyla Türkiye'de herkesin anadilini rahatlıkla konuşabileceği, kullanabileceği bir ortam ortaya konuldu. Türkiye bölünmedi" diye konuştu.

'Türkiye en çok yardım yapan ülkedir'

Ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan 1 milyon 700 bin mülteciye 2011'den bu yana 5 milyar dolar harcandığını açıklayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şöyle devam etti: "1 milyon 700 bin kişi, 4 yılda Türkiye'ye gelenler. Bazen bunu söyleyince bozuluyorlar. Ama söylemeye devam edeceğiz. Türkiye, 2011 Nisan'ından bu yana mültecilere harcamış olduğu toplam miktar 5 milyar dolardır.



Değerli kardeşlerim dünyada bir sürü yardım kuruluşu var. Bir sürü bizden çok daha zengin ülke var. Bütün yabancı yardımların tamamını toplasanız 265 milyon dolardır. Peki Türkiye bu yardımları nasıl yapabiliyor, çok mu zenginiz? Türkiye gayrisafi milli hasılasına oranladığınızda dünyada en fazla yardım yapan ülkedir.



Türkiye çok zengin olduğu için değil, ufkunu bütün medeniyet havzasına açabildiği için ve kalbi zengin olan bir milletin ülkesi olduğu için dünyada yardımlarda birinci olan ülke olmuştur."

'Türkiye'nin yeni Anayasa'ya ihtiyacı var'

Türkiye'nin 2015'te merkezine Başkanlık sistemini alan, halkın taleplerini karşılayan yeni ve sivil Anayasa'yı yapma mecburiyetinde olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"İçeride birileri bu gidişata çelme takmaya çalıştılar, çalışmaya da devam edecekler. Devletin içine sızan bütün çeteleriyle, şebekeleriyle 'paralel yapı', sadece AK Parti'yi değil; Türkiye'yi indirmeye çalıştı, Türkiye'ye çelme takmaya çalıştı. Ama millet gördü. Çünkü ne gariptir ki eski Türkiye'nin safına geçtiği için 'paralel yapı', millet yeni Türkiye'nin safında. Millet ona müsaade etmedi. 2015'te Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı var. Özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, sivil bir Anayasa. Merkezine Başkanlık sistemini almış olan halkın taleplerini karşılayan yeni bir Anayasa. Türkiye bunu yapmak mecburiyetindedir."