NUMAN KURTULMUŞ: (TRUMP'IN KUDÜS AÇIKLAMASI) "İNSANLIĞA FAYDASI OLMAYAN BİR KARAR"

*Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,

\"Almanya\'dan bu yıl bize 3 milyona yakın turist geldi. Rus turistleri ise 4 buçuk milyonu aştı\"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Trump\'ın son almış olduğu kararı dünya barışına hizmet etmeyen, aksine bölgede ve dünyada yeni karışıkların kapısını açan, anlamsız, pervasız hiçbir şekilde insanlığa faydası olmayan bir karar olduğunu ifade etmeyi bir borç telakki ediyorum. Türkiye olarak bu kararı da tanımadığımızı, ifade etmek istiyorum\" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)\'ın Beşiktaş\'taki merkez binasında düzenlenen törenle UFTAA (Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu) İstanbul Global Turizm Ofisi\'nin açılışını yaptı. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy\'un ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Bakan Kurtulmuş\'un yanı sıra UFTAA Başkanı Sunil Kumar ile TÜRSAB ve UFTAA üyeleri katıldı.

TURİZMİN KÜRESEL EKONOMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Açılışta konuşan Numan Kurtulmuş, UFTAA\'nın turizmin küresel olma özelliğini öne çıkaran bir kuruluş olduğunu belirterek, ofis açmalarının Türkiye açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Turizmin hem ülke ekonomileri hem de küresel ekonomi açısından önemli yeri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, \"Önümüzdeki on yıl boyunca da turizmin ekonomik gücünü artıracağının farkındayız\" diye konuştu.

\'YUMUŞAK GÜÇ\' OLARAK TURİZM

Bakan Kurtulmuş, turizmin ekonomik bir faaliyet olduğu kadar turizmin ve kültürün dünya barışına katkıda bulunma kapasitesinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Turizmin dünyada \'yumuşak güç\' olarak kullanılacak en nadide enstrümanlardan biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, \"Dünyanın maalesef her geçen gün bir takım siyasi gerginliklerle, terör örgütlerinin tehditleriyle karşılaştığı, hem terörün hem de terörün başka unsurlarının uluslararası siyasetin de bir aracı haline geldiği günümüzde barışa katkı sağlayacak her türlü çabaya ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu anlamda siyasetçilerinin üzerine düşen en büyük sorumluluk dünyayı hem terörizmden korumak hem de dünyada yeni karışıklıklara neden olacak adımları atmaktan kaçınmak olmalıdır\" diye konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ün statüsünün değiştirilmesine yönelik aldığı karara değinen Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:

\"Trump\'ın son almış olduğu kararı dünya barışına hizmet etmeyen, aksine bölgede ve dünyada yeni karışıkların kapısını açan, anlamsız, pervasız hiçbir şekilde insanlığa faydası olmayan bir karar olduğunu ifade etmeyi bir borç telakki ediyorum. Türkiye olarak bu kararı da tanımadığımızı Kudüs\'ün tarihi itibariyle çok kültürlü çok dinli, farklı etnik yapılardan insanlardan bir arada yaşadığı önemli kadim şehir olduğu ve bu anlamda Kudüs\'ün çok kültürlü yapısını bozacak her türlü siyasi kararın son derece yanlış, vahim ve telafisi güç sonuçlar doğuracak kararlar olduğunu ifade etmek istiyorum.\"

\"HERKESİN SAMİMİ OLARAK KARŞI ÇIKMAK ÖNEMLİDİR\"

Numan Kurtulmuş, dünyadaki siyasi liderlere, turizm sektörünü de ilgilendiren bazı tavziyelerde bulundu. Kurtulmuş, \"Terör, insanlık suçudur. Terörün bir dış politika aracı olarak kullanılmasının hiçbir ülkeye zerre kadar katkısı olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır. Terör faaliyetlerine samimi olarak karşı çıkmamız bütün barıştan ve demokrasinden yana olanların bir barış cephesi anlayışıyla bir arada olması çok önemlidir. Herkesin samimi olarak karşı çıkması önemlidir. Herkesin açık yürekle açık görüşlü olması ve hep beraber hiçbir fark gözetmeksizin dünyadaki bütün terör örgütlerine karşı tek vücut olarak bir siyaset geliştirmesi şarttır\" dedi.

\"TURİZM KENDİ KURALIYLA ÇALIŞIYOR\"

Konuşmasında turizm diliyle siyaset dilinin farklı olduğunu aktaran Bakan Kurtulmuş, turizmin kendi kuralları içinde siyasette ortaya çıkan bazı gerilimleri de azaltacak bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekti. Buna son iki yılda Avrupa\'daki bazı ülkelerde olan seçimler nedeniyle Avrupalı siyasetçilerin Türkiye düşmanlığı yaparak, \"Türkiye\'ye gitmeyin\" çağrılarını yaptığını örnek gösteren Kurtulmuş, \"Muazzam bir algı kampanyası yaptılar. Ama sonuca bakarsak Almanya\'dan bu yıl bize 3 milyona yakın turist geldi. Rus turistleri 4 buçuk milyonu aştı. Turizm kendi kuralıyla çalışıyor\" ifadelerini kullandı.

TÜRSAB BAŞKANI ULUSOY: UFTAA\'NIN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLACAĞIZ\"

Başaran Ulusoy ise konuşmasında Türkiye\'nin geleceğini turizme bağladığını belirterek, UFTAA\'nın gelişmesine ülke olarak yardımcı olacaklarını söyledi. Ulusoy, \"Seyahat Acentaları Birliği\'nin kurucularını saygıyla anıyorum. Birliğimiz dirliğimizdir. Güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum.

UFTAA TÜRKİYE OFİSİ HİZMETE GİRDİ

Konuşmaların ardından UFTAA Başkanı Sunil Kumar, hem Numan Kurtulmuş\'a hem de Başaran Ulusoy\'a birer plaket takdim etti. Protokol üyeleri kurdeleyi kesmesinin ardından UFTAA Türkiye ofis hizmete girdi. UFTAA Türkiye ofisinin, dünya genelindeki tüm UFTAA üyesi ülkelerle turizm alanında koordinasyonu sağlamak üzere hizmet vereceği bildirildi.

