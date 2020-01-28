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Numan Kurtulmuş'tan 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki: Kudüs Filistin'in başkentidir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, üç dilde mesaj yayınladı

28 Ocak 2020 21:07

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili açıklamasına, yayımladığı Türkçe, İngilizce ve Arapça mesajla tepki gösterdi.

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Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki göstererek Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak paylaştığı mesajda, "Hayır Trump! Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devletinin başkentidir" dedi.

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