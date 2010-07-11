Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi genel başkanı

T24 -

Kürsüyü işgal eden Erbakan yandaşlarına Çevik Kuvvet müdahelesi

"İki listenin olmaması daha hayırlı olabilirdi."





Kurtulmuş seçimi kazandı ancak...

Kurtulmuş 2. turda da yeterli oyu alamadı

Numan Kurtulmuş listesindeki 42 ismi yeniledi

'Tank sesleri sinek vızıltısından ibaret'

'Beline kadar sakallı karikatür adamlar nerede?'

'AKP barajı düşürmezse baraj sıkıntısını yaşayacak'

'CHP'nin söylemi isabetli'

'Tam Zamanı Saadet Zamanı'

AKP'li Çelik ve Kapusuz da salonda

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi 4. Olağan Kongresi'nde Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ın desteklediği ve etkisi olduğu iddia edilen yeşil listede bulunan genel başkanlık için tek aday Numan Kurtulmuş, listeden çekildi.Oğuzhan Asiltürk'ün sunduğu listenin okunması sırasında kısa süreli tartışma yaşandı. Sahneye çıkan Numan Kurtulmuş, herkesi sakin olmaya davet ederken, Asiltürk konuşmasında ''Eskiden beri görev yapanların da listede yer alması'' için ''Yeşil'' listeyi sunduklarını bildirdi.Daha sonra sahneye gelen Kurtulmuş, ''beyaz" listenin genel başkanlık adaylığını kabul ederken ''Yeşil'' listenin adaylığını kabul etmediğini bildirdi.Kurtulmuş'un yeşil listeden "kendisinden habersiz oluşturulduğu için" çekilirken, Kurtulmuş'un bu hamlesinin "tek liste ile seçime gitme" amacı taşıdığı da belirtildi.Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, GİK ve Disiplin Kurulu Başkanlığı oylamaya geçilirken, ''Beyaz'' listeden 2, ''Yeşil'' listeden de 42 kişi adını sildirdi.Divan başkanı Teoman Rıza Güneri, Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un ''Beyaz'' listesinden Ayşenur Tekdal ile yedek üye Nevin Gökçe'nin, ''Yeşil'' listeden de 42 kişinin adının silinmesi için Divan'a başvurduğunu bildirdi.Güneri, iki listede de Numan Kurtulmuş'un genel başkan adayı olduğunu, ancak Kurtulmuş'un ''yeşil'' listeden istifası ile hukuk açısından bir sıkıntı oluştuğunu kaydetti.Parti tüzüğünde böyle bir durumda ne yapılması gerektiğinin yazılı olmadığını belirten Güneri, Divan olarak iki listeyi de seçim kuruluna vermek zorunda olduklarını söyledi.Güneri, bunların ardından oylama işleminin başladığını bildirdi.Öte yandan, iki listenin taraftarları arasında, kürsü önünde tartışmalar yaşandı. Parti yöneticileri, olası bir kavgayı önlemeye çalışırken, çevik kuvvet ekipleri, kürsüye çıkarak gerginlik yarattıkları gerekçesiyle bazı kişileri kürsüden indirdi.Atatürk Spor Salonu'ndaki Olağanüstü Büyük Kongre'de genel başkanlığa yeniden seçilen Kurtulmuş, kürsüye gelerek teşekkür konuşması yaptı. Kongrenin beklenenden uzun sürdüğüne işaret eden Kurtulmuş, Anadolu'nun dört bir tarafından Ankara'ya gelerek kongrenin şenlik havasında geçmesini sağlayan partililere teşekkür etti.''Aslında belki iki listenin olmaması daha hayırlı olabilirdi, ancak bir genel başkan olarak son noktaya kadar tartışılmış ve istişare edilmiş bir listenin... 5-6 tane ismin olmaması yüzündenfarklı bir liste çıkmasını doğrusu çok anlayamadığımı ifade etmek isterim'' diyen Kurtulmuş, tüm parti teşkilatından bir kişiyi bile dışarıda bırakmadan yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için yollarına devam edeceklerini bildirdi.Kırgın ya da küskün olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, herkesin görüşlerinden istifade etmeye devam edeceğini belirterek, ''Kongreden iktidara yürüyüş mücadelemiz başlamıştır'' şeklinde konuştu.Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un, ''beyaz'' listesi GİK ve MDK seçimini kazanırken, Kurtulmuş, genel başkanlık için yeterli oy sayısına ulaşamadı.Kongrede, oy sandıklarının kapanmasının ardından sayıma geçildi. Sayım sonucunda kayıtlı bin 250 delegeden 634'ü oy kullandı. Bu oylardan 571'i geçerli sayılırken, 63'ü geçersiz sayıldı. Numan Kurtulmuş'un 'beyaz'' listesi 490 oy alarak, seçimi kazandı. Ancak Kurtulmuş, genel başkanlık için gereken salt çoğunluk oyuna ulaşamadı.Bu nedenle kongrede birazdan genel başkanlık için ikinci tur oylamaya geçilirken bu turda da salt çoğunluğa ulaşılamadığı durumda üçüncü tura gidilecek.Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kongredeki ikinci tur seçiminde kayıtlı bin 250 delegeden 287'si oy kullandı. Bu oylardan 279'u geçerli kabul edilirken, 8 oy da geçersiz sayıldı.Birazdan başlayacak üçüncü tur oylamada, ''salt çoğunluk'' aranmazken, en çok oyu alan kişi genel başkan seçilmiş olacak.Bu arada Kurtulmuş'un ikinci tur oylamaya gelmediği de görüldü.Öte yandan edinilen bilgiye göre, ''beyaz'' liste ile ''yeşil'' liste taraftarları arasında yaşanan ve çevik kuvvet polisinin müdahale ettiği tartışma sırasında, olaya ilişkin görüntü almak isteyen bazı medya mensuplarının kasetlerine el konulmak istendi.Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede ilk tur seçimi sonrasında Kurtulmuş, genel başkanlık için gerekli olan salt çoğunluğa ulaşamazken, parti tüzüğü gereği seçime sunduğu Genel İdare Kurulu (GİK) ve Yüksek Disiplin Kurulu listesi seçimi kazandı.Kurtulmuş'un listesinde Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve kızı Elif Erbakan Altınöz gibi isimlerin yanı sıra partide daha önceki dönemlerde görev almış bazı isimler listelerde yer alamadı.Kurtulmuş'un GİK listesinde Şevket Kazan ve Mete Gündoğan, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Tekdal, Celal Asiltürk, Orhan Altınöz ve Yasin Hatipoğlu gibi isimler de yer almadı.Kurtulmuş'un yeni GİK listesi şu isimlerden oluşuyor:'M. Recai Kutan, Abdülbaki Erdoğmuş, Abdülhamit Gül, Ahmet Akçay, Ahmet Bakcan, Ahmet Bilgin, Ahmet Cemil Tunç, Ahmet Demircan, Ahmet Fevzi İnceöz, Ahmet Karavar, Ahmet Okur, Ahmet Sünnetçioğlu, Akif Gürdoğan, Alaaddin Parlak, Ali Aktaş, Ali Seyyar, Arafat Salih, Aydıner Atik Ağdağ, Aynur Demiray, Bahri Zengin, Cafer Güneş, Cevat Ayhan, Ekrem Baki, Emine Uçak Erdoğan, Emre Bağce, Erol Erdoğan, Ertan Yülek, İsmail Küçükali, Fikret Karabekmez, Halil Yıldız, Hasan Tahsin Şengün, Hayrettin Dilekcan, Hayrunnisa Kökbıyık, Hüsamettin Korkutata, Hüseyin Güleç, İsmail Keleş, İrfan Gül, İsmail Haskul, Kazım Arslan, Enis Başkakın, Lütfü Esengün, Selahattin Öztürk, Mehmet Batuk, Mehmet Sılay, Muhittin Bal, Mukadder Başeğmez, Musa Akbal, Musa Demirci, Mustafa Çetin, Mustafa Özkafa, Mücahit Yanılmaz, Müfit Yüksel, Nazım Maviş, Osman Mesten, Oya Akgönenç, Ömer Topaloğlu, Ömer Vehbi Hatipoğlu, Remzi Çakır, Sami Dedeoğlu, Salih Kaçır, Saliha Şasa, Seda Yıldızhan, Serdar Akça, Sıtkı Abdullahoğlu, Sıtkı Cengil, Şamil Tekir, Selman Esmerer, Şeref Malkoç, Teoman Rıza Güneri, Turhan Alçelik, Ümmet Kandoğan, Veli Tolu, Yahya Coşkun, Yusuf Engin.''Kurtulmuş'un Yüksek Disiplin Kurulu listesi ise şöyle:''Nedim Urhan, Musa Sucu, Dursun Ali Düzenli, Ali Vural, Enver Bakırcı, İsmail Aydos, Naci Terzi, Abdullah Arar, Nevzat Sudaş, Seyfullah Şahin, Aladdin Sever Aydın.''Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "birilerinin, Türk milletinin sesini yok edeceğini zannettiğini" ifade ederek, tanklarıyla, postallarıyla çıktılar. Birkaç sefer bu sesi yok edeceklerini zannettiler ama onların çıkardıkları ses sadece bir sinek vızıltısından ibarettir'' dedi.Kurtulmuş, Atatürk Spor Salonu'ndaki parti kongresinde yaptığı konuşmada, Türk milletinin 1071'den bu bugüne kadar Anadolu'da hakkın, hukukun, adaletin ve insanlığın sesi olarak bulunduğunu söyledi.Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın, Anadolu'da Müslümanlarla Hristiyanların kapışmasını yapmadığını belirten Kurtulmuş, ''İki medeniyet arasında mücadele 1071'den itibaren bu topraklarda başladı. Mücadelenin bir tarafında bizim medeniyetimizi, bizim değerlerimizi savunan bir düşünce, bir medeniyet ve siyaset; karşı tarafında zulmü, haksızlığı ve insanlık dışı görüşleri savunan medeniyet var'' dedi.Kurtulmuş, Türk milletinin 1071'den bugüne kadar Anadolu topraklarında refah, özgürlük, adalet, emek ve hak için mücadele vermekten hiçbir zaman çekinmediğini ve kıyamete kadar da çekinmeyeceğini belirtti.Birilerinin, Türk milletinin sesini yok edeceğini zannettiğini ifade eden Kurtulmuş, ''Tanklarıyla, postallarıyla çıktılar. Birkaç sefer bu sesi yok edeceklerini zannettiler ama onların çıkardıkları ses sadece bir sinek vızıltısından ibarettir'' dedi.Kongre ile yeni bir döneme girdiklerini dile getiren Kurtulmuş, değişmeden yenileşmeyi yapmak zorunda olduklarını vurguladı.Kurtulmuş, 1.5 asırdır Anadolu topraklarında iki düşüncenini rekabet halinde olduğunu ifade ederek, bunlardan birinin Türk milletinin düşüncesi diğerinin ise emperyalizmle iş birliği yapan Türk milletinin değerlerinden uzak bir düşünce olduğunu belirtti.''Bazen bunlar halkın tevessül ettiği partileri kapatırlar. Bazen bunlar halkın sevdiği ve seçtiği başbakanları asarlar'' diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:''Beline kadar sakallı birtakım karikatür adamlar vardı, nerede şimdi onlar? Koskoca bir Ramazan her akşam yeşil gözlü bir kadını, sonradan öğrenildi ki bir barda konsomatris olarak çalışan bir kadını alıp milletin dinine, imanına küfretmek için bir Ramazan boyunca kullandılar. Şimdi nerede bu kadın? Bu tertipleri yapanlar nerede? Bu tertipleri yapan Türkiye'ye hayırla hizmet eden Refahyol Hükümeti'ni kenara koyanlar nerede? O dönemlerde yargı brifingleri verenler nerede? Tankları yürütenler nerede? O yıkmaya çalıştığı ruh burada, Ankara'da, Türkiye'de. Menderes'in ruhu burada, Erbakan'ın ruhu burada, Sultan Fatih'in ruhu burada, Alpaslan'ın ruhu burada Kılıçaslan'ın ruhu burada.''28 Şubat sürecinde yer alanların şimdi ''Keşke biz bunları yapmasaydık'' dediklerini ileri süren Kurtulmuş, ''Bunları bir kişi olarak söylemiyorum, bir tarz-ı siyaset olarak söylüyorum'' dedi.Kendi geleneklerinin Anadolu toprakları üstüne bastığını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:''Bunların değerleri, hedefleri ve algıları dışarıdadır. Oradaki değerlere göre siyaset yaparlar. Oradan aldıkları ilhamlarla siyasete müdahale ederler. Bazen üniformalıdırlar, bazen iktisat baronları ama hepsinin ortak tarafı asla bu topraklarla, bu toprakların insanlarının geleceğiyle gönül bağları yoktur. Bunların ayakları Meriç'in doğusunda değildir. Kalpleri hep Alp Dağları'nın yamaçlarında, Ren Irmağı'nın kıyısında, hep New York'da, Londra'da, Washington'da atar. Bunların Ağrı, Erciyes, Ilgaz dağlarında işi olmaz. Bunlar Fırat'tan Dicle'den, Sakarya'dan, Kızılırmak'tan su içmezler. Bunlar ne Çukurova'yı Ne Harran'ı tanırlar. Ne Eskişehir Ovası'nı Ne Yukarı Mezopotamya'yı. Bunlar, bu ülkeye yabancı değildirler. Bunlar bu ülkedeki yabanlardır.''Konuşmasında göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmaları anlatan Kurtulmuş, AK Parti ve muhalefet partilerini eleştirdi.Kongreye katılanlara, AKP'nin demokratik açılım projesini soran Kurtulmuş, CHP ve MHP'nin de neye karşı çıktıklarının açık olmadığını belirtti.''Türkiye'nin ihtiyacı rötuş Anayasası değildir'' diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin Saadet Partisi öncülüğünde yepyeni, çağdaş bir Anayasa'ya kavuşacağını söyledi.AKP'nin seçim barajını düşürmediği takdirde gelecekte baraj sıkıntısı çekeceğini ileri süren Kurtulmuş, iki dönem iktidar, bir dönem de Cumhurbaşkanı çıkarmış ANAVATAN Partisi'nin yaşamış olduğu sıkıntıya işaret etti.Seçim barajının düşürülmesi konusunda AK Parti'nin ''istikrarsızlık olur'' mazeretini öne sürdüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, bu söylemin ''iki partili sistemi arzulayan 12 Eylül söylemi'' olduğunu vurguladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Cumhuriyet elden gidiyor, çünkü 6 milyon işsiz var'' beyanında bulunduğunu belirten Kurtulmuş, bu beyanı isabetli bulduğunu söyledi. Kurtulmuş, eskiden CHP'nin söyleminin ''Cumhuriyetin şeriattan dolayı elden gittiği'' şeklinde olduğunu belirtti.Konuşması sırasında bir vatandaşın ''Kömür ve buzdolabı dağıtıp, milleti kandırıyorlar'' sözü üzerine Kurtulmuş, ''Siz de kömürü ve buzdolabını alın ve kanmayın'' dedi.Konuşmasında iktidarın metal yorgunluğuna uğradığını ve enerji kaybettiğini ileri süren Kurtulmuş, ''AK Parti'nin sizi CHP ve MHP koalisyonu ile korkutmasına izin vermeyin'' dedi.Kurtulmuş'a konuşmasının ardından Mavi Marmara Gemisi'nde hayatını kaybeden Fahri Yaldız'ın, abisi tarafından Yaldız'a ait mezarın toprağından hediye edildi.Bursa teşkilatı Kurtulmuş'a timsah maketi, Trabzon teşkilatı da Trabzon Spor forması hediye etti. Kurtulmuş, partiye yeni katılanlara da rozet taktı.Atatürk Spor Salonu önünde erken saatlerde toplanmaya başlayan partililer, Genel Başkan Numan Kurtulmuş ve Necmettin Erbakan lehine sloganlar atarken, salon içerisinde ise bu kongre için bestelenen ''Tam Zamanı Saadet Zamanı'' marşı söylendi.Genel Başkan Yardımcısı Lutfi Esengün'ün açılış konuşmasını yaptığı kongrede, Divan Başkanlığına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teoman Rıza Güneri seçildi. Daha sonra Genel Başkan Numan Kurtulmuş, salona alkışlar ve konfetiler eşliğinde girdi.Çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Çelik ve Salih Kapusuz da yer aldı.Kongerede genel başkanlık seçiminin yanı sıra Genel İdare Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için de seçim yapılacak.Kongrede ayrıca tüzük ve program değişikliğine gidilmesi bekleniyor.