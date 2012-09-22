Numan Kurtulmuş resmen AKP'de

Rozet takma töreninde konuşan Numan Kurtulmuş, AK Parti'ye yeni Türkiye hayaliyle katıldıklarını söyledi. Yeni Türkiye hayalini anlatırken ise verdiği örneklerden biri türbanlı milletvekiliydi.



HAS Parti'yi kapatarak AKP'ye geçen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, rozet takma töreninde yaptığı konuşmasında çarpıcı mesajlar verdi. AKP İstanbul Danışma Meclis Toplantısı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından kürsüye çıkan Kurtulmuş, AK Parti'ye yeni Türkiye'nin inşası için geldiklerini söyledi. Bugün yeni bir dönem yaşandığını dile getiren Kurtulmuş, "Milletin evlatları kazandığı bu mevziyi bir daha asla kaybetmeyecek" dedi.

"AK Parti'ye elimizi, ruhumuzu, bütün benliğimizi taşın altına koyarak bir nefer bir karınca gibi çalışmaya geldik" diye konuşan Numan Kurtulmuş, yeni Türkiye'nin ne olduğunu ise şöyle anlattı:

"Yeni anayasa ve reformlarla birlikte, 2013'e kalmadan yeni Türkiye'nin tüm yasal sistemi yenilenmelidir."

Kurtulmuş, yeni Türkiye'de görmeyi istedikleri şeylerden birinin de başörtülü bir milletvekilinin olduğunu söyledi: "Ümitle hayal ediyoruz. En kısa zamanda TBMM'nin içtüzüğü değiştirilerek toplumsal mutabakatla bu sorun çözülmelidir."

Kurtulmuş, dün karar çıkan Balyoz davası ile ilgili de şunları söyledi: "Milletin başına çorap örmeye çalışanların başında balyozlarının nasıl parçalandığını görmekten mutluyuz."

Konuşmasının ardından Kurtulmuş ve tüm partililer adına 7 arkadaşına rozetleri Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Erdoğan: Yuvanıza hoş geldiniz

AKP İstanbul İl Başkanlığı Danışma Meclisi ve Katılım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantının yapıldığı salona Başbakan Erdoğan, Numan Kurtulmuş ile birlikte geldi. "Katılım toplantısının ülkemize milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diyen Erdoğan, "AK Parti 4. Büyük Kongresi öncesinde partimizin tüm kurulları ile değişik tarihlerde toplantılar gerçekleştirdik. Haftaya bugün büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Şu anda uluslararası camiadan devlet ve hükümet başkanlarını bu genel kuruluma davet ettik. Ciddi bir iştirak olacak. 30 Eylül sabahından itibaren Ankara'da çok farklı bir coşkuyu beraber yaşayacağız." diye konuştu. ABD ziyaretini kongre sebebiyle iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız ülkemizi orada temsil edecek. 14 Ağustos 2001'de yola çıktık. Geldiğimiz nokta ortada. 10 yılda iktidarımız oldu. 30 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdiğimiz il başkanları toplantısında Süleyman Soylu'nun AK Parti'ye katılımını gerçekleştirdik. Bugün çok değerli siyasetçimizin sayın Numan Kurtulmuş ve arkadaşlarının AK Parti'ye katılım törenini gerçekleştireceğiz. Numan Kurtulmuş'a feshedilmiş olan HAS Parti'de birlikte yol aldığı arkadaşlarına 'yuvanıza hoş geldiniz' diyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "AK parti'nin omuzlarında taşıdığı misyon büyük bir kadim bir medeniyetin ruhu ile şekillenmiştir. Bu hareket bu dava kökü derinlerde olan kökü medeniyetimizle yaşıt olan ilkeleri vizyonu ve bu noktada o misyonu üstlenmiş bir davadır. Biz büyük bir çınarın dallarıyız. Bu çatı herkesi kucaklayabilecek imkana sahiptir. Bu milletin adeta mecnunlarıyız."