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Numan Kurtulmuş: Mücadelemiz terör son buluncaya kadar amansız şekilde devam edecek

"Ülkemize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza uzanan hainler, onları yönlendirenler ve işbirlikçileri gereken cevabı alacak"

18 Ağustos 2016 17:05

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bombalı saldırı sonrasında "Mücadelemiz terör son buluncaya kadar amansız şekilde devam edecek" dedi. 

Kişisel Twitter hesabından, dün gece Van'da, bu sabah Elazığ'da gerçekleştirilen hain, menfur saldırıları lanetlediğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Saldırılarda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. İsimleri farklı ama aynı ellerin maşası terör örgütlerine karşı mücadelemiz, terör son buluncaya kadar amansız şekilde devam edecek. Terör örgütünün adının PKK, DAİŞ ya da FETÖ olması fark etmez.

Ülkemize, milletimize ve insanlığa yönelmiş terör kaybetmeye mahkumdur. Ülkemize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza uzanan hainler, onları yönlendirenler ve işbirlikçileri gereken cevabı alacak."

 

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