Numan Kurtulmuş: FETÖ’cü olmayanları "FETÖ'cü" diye ihbar edenlerin üstüne gidilecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında görevden ihraç edilen kişiler konusunda "FETÖ'cü olmayanları FETÖ'cü diye ihbar edenlerin üzerine gidilecek" dedi. Kurtulmuş, iki gün gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan ve kayıplara karışan "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ü "darbenin kara kutularından biri" olarak tanımladı. Kurtulmuş, Adil Öksüz için "Böylesine önemli bir kişinin sabaha kadar darbenin başında duran bir kişinin orada mahkeme kararıyla serbest bırakılması normal kabul edilecek bir şey değil. Ondan sonra takip edilmemesi de normal kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi'nde ihraç edilen 'Barış için Akademisyenler' oluşumundan 19 öğretim görevlisine ilişkin "Bu tür yanlışlık yapıldığına inanan arkadaşlarımızın ilgili yerlere başvurması gerekiyor" dedi.

Kurtulmuş, Akıncı Üssü’nde gözaltına alındıktan sonra Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik ve Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez tarafından serbest bırakılan Adil Öksüz’e ilişkin “Mahkeme tarafından salınıverilmesi kabul edilebilir değil” dedi.

"Adil Öksüz darbenin kara kutularından biridir"

Numan Kurtulmuş'un Adil Öksüz hakkındaki sözleri şöyle:

"Benim şahsi kanaatim bunu bir vatandaş olarak söylüyorum. Böylesine önemli bir kişinin sabaha kadar darbenin başında duran bir kişinin orada mahkeme kararıyla serbest bırakılması normal kabul edilecek bir şey değil. Ondan sonra takip edilmemesi de normal kabul edilebilir bir şey değil. Adil Öksüz’ün bu darbenin kara kutularından biri olduğunu düşünüyorum. En önemlilerinden biri olabilir ama başka kara kutular da var. Hala aydınlatılmamış kısımlar var mesela Yurtta Sulh Konseyi kimdir? Bunu bir paranoyaya dönüştürmeden bütün kara kutuların üzerine gidilmesi gerektiğimi düşünüyorum."

Fethullah Gülen'in iadesi

"Bizim bir müttefik olarak, karşılıklı suçluların iadesi anlaşması olan iki dost ülke olarak beklentimiz şu; Bize zarar vermiş, canımızı yakmış, Türkiye'nin gerçekten bu anlamda ulusal bütünlüğünü ortadan kaldırmayı hedeflemiş, Türkiye'de demokratik sistemi yok etmeyi hedeflemiş olan bir çetenin hakkındaki bu soruşturma devam ederken, hiç olmazsa bu çetenin liderinin orada faaliyet yapması ve rahat bir şekilde insanları yönlendirmesinin önüne geçin.

"Ben bu konuda, geçmişe göre, özellikle gezinin özeti olarak şunu söyleyebilirim. ABD'deki havanın daha müspet bir noktaya gitmekte olduğunu görüyorum. Çünkü onlar da tehlikenin, hakikaten Türkiye için çok büyük bir tehlike olduğunu artık hissediyorlar."

"Yıllarca sürecek bir mücadele"

"Yıllar sürecek olan bir mücadeleden bahsediyoruz. Bu mücadelede, zaman içerisinde çok üst noktalarda da çok ücra noktalarda da yine birikmiş olan birtakım FETÖ'cüler mutlaka bulunabilir. Örtülü FETÖ'cüler, kripto FETÖ'cüler, kendisini çok iyi gizleyebilme becerisine sahip olan FETÖ'cüler de olabilir. Hepsinden hesap soracağımızdan milletin hiçbir şekilde endişesi olmasın."