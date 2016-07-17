Numan Kurtulmuş: Bu kadar ahlaksız ve barbar bir darbe görmedik; TBMM düşman işgalinde bile bombalanmadı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Türkiye, bu kadar ahlaksız ve barbar bir darbe görmedi" dedi. "27 Mayıs'ta bile bombalar atılmadı. TBMM düşman işgalinde bile bombalanmadı. Halkımız 'biz demokrasiye, milli iradeye sahip çıkalım' dedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar Çankaya'da çalıştık" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Sabah gencecik çocukları, yaşlı amcaları gördük, hislenmemek elde değil. Tankın önüne yatan bir vatandaşın görüntüsü unutulmaz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin 24 saatte büyük bir sınav verdiğini" vurgulayarak, "Sabaha kadar bütün Ankara teyakkuzdaydı. Meclis'e çok sayıda bomba atıldı. Meclis'i gördük" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Bir kısmımız Çankaya'da, bir kısmımız Meclis'te çalışmalarını sürdürdü. Kimsede bir korku, çekilme yoktu. Siyasetçiler olarak sorumluluğumu yerine getirdik. Bunun bastırılmasında bir numaralı faktör milletimiz" görüşünü dile getirdi.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan

Numan Kurtulmuş'un konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu darbe girişimi püskürtülmüştür, başarısız kılınmıştır. Bir miktar tehlike yok değildir. Milletimiz meydanlarda durdukça, Allah'ın izniyle kısa bir süre içerisinde, bütük kolları imkanları ortadan kaldırılmıştır. Milletimiz bu demokrasi nöbetini tutmaya devam etsin.

Türkiye 24 saatte büyük bir sınav verdi. Sabaha kadar bütün Ankara teyakkuzdaydı. Meclis'e çok sayıda bomba atıldı. Meclis'i gördük. Bir kısmımız Çankaya'da, bir kısmımız Meclis'te çalışmalarını sürdürdü. Kimsede bir korku, çekilme yoktu. Siyasetçiler olarak sorumluluğumu yerine getirdik. Bunun bastırılmasında bir numaralı faktör milletimiz.

Bu milletin böyle bir feraseti var. Türkiye geçmişte darbelerden çok çekti. Çok sevdikleri bir başbakanı darağacında gördü. Partilerin kapandığını gördü. Toplumsal birikimimizin içinde Menderes'e, Özal'a sahip çıkabilseydik özlemi var. Millet yapamadığını yapmak için sokaklara çıktı. İnsanlar yerlerinden kıpırdamıyor. 161 kişinin öldüğü büyük bir direnç var. Türkiye çok darbe gördü ama bu kadar ahlaksız ve barbar bir darbe görmedi.

27 Mayıs'ta bile bombalar atılmadı. TBMM düşman işgalinde bile bombalanmadı. Halkımız 'biz demokrasiye, milli iradeye sahip çıkalım' dedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar Çankaya'da çalıştık. Sabah gencecik çocukları, yaşlı amcaları gördük, hislenmemek elde değil. Tankın önüne yatan bir vatandaşın görüntüsü unutulmaz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin bütün medya kanalları bu darbeye karşı çıktı. CNNTürk'te, TRT'de yayın kesilmesi kolay atlatılacak şeyler değildi. Çok cesurca durdunuz. Türkiye başarılı bir sınav verdi.