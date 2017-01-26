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Ekonomi

Numan Kurtulmuş: Bankaların kârlarından fedakârlık etmesini istiyoruz

"Özellikle Kamu bankaları kredileri geri çağırmamalı"

26 Ocak 2017 17:37

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Özellikle kamu bankalarının, kârlarından fedâkarlık ederek kredileri geri çağırmak gibi uygulamalardan vazgeçmelerini istiyoruz" dedi

Dün Başbakan Binali Yıldırım'ın kredi kullandırma konusunda banka yöneticilerini aşırı tedbirli olmaya sevk ettiğini söylediği zimmet konusundaki katı tutumun esnetilmesi için bir çalışma yürütüldüğü açıklaması ardından bankalara yönelik bir açıklama da Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan geldi.

"Bankalar bir miktar fedakârlık yapmalı"

TGRT Haber'de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, döviz piyasasında süregelen bir mücadele olduğunu da belirttiği konuşmasında, ayrıca Türkiye'de bankaların finansman maliyetlerini düşürmeleri gerektiğini ifade etti.

"En ufak hayat emaresi olan firma ayağa kaldırılmalı"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de dün yaptığı açıklamada da, "Bankalara en ufak hayat emaresi olan bir firmaya destek verip ayağa kaldırmalarını söyledik. Burada inisiyatif bankalarda değil bizde" demişti.

Kurtulmuş: Merkez Bankası bağımsız bir kuruluştur

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