Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: Geri Kabul Anlaşması'nın askıya alınması söz konusu değil

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, vize serbestisi için çalışmaların devam ettiğini belirtti ve "Geri kabul anlaşmasının askıya alınması söz konusu değildir" dedi. Kurtulmuş, bazı şehirlerin taşınacağı iddiasına ise "Bazı şehirlerin taşınmasıyla ilgili bir konu gündemimizde değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bu görüşmelerde netice alındı, alındı. Alınmadığı takdirde kusura bakmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosundan geri kabul anlaşmasına yönelik uygulama sürecine yönelik adım atılmasına ait karar, yasa çıkmaz" demişti.

Bakanlar Kurulu sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İslamın gülen yüzü olarak dünyada yer almış Muhammet Ali'nin vefatı için de Bakanlar Kurulu olarak bir kez daha yürekten taziyelerimizi sunuyoruz. Sporcu kimliği ayrı bir durumdur insani kimliği ayrı bir yer tutar. Batı dünyasında geniş kitlelere İslam'ı sevdiren bir isim olmuştur. ABD'de ırkçılığa karşı mücadelenin simgesel isimlerinden biri oldu. O günün şartları içerisinden Vietnam savaşına katılmayacağını söylemek çok kolay değil. Ezilen insanların yanında durdu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Şimdi sorumluluklarını yerine getirme sırası AB’dedir. AB’nin de net şeffaf şekilde hareket edeceğini, bu kadar sorumluluğu yerine getirmiş Türkiye’ye karşı hareket edeceklerini düşünüyorum. Teknik düzeyde görüşmeler devam ediyor. AB Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız çalışmalarını sürdürüyor. Brüksel’deki toplantıların devamı olan bir takım görüşmeler sürdürülecek. Bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması için üzerimize düşeni yapacağız.

Arkadaşlarım, ikinci olarak ele alınan konu paralel devlet yapılanması ile ilgili mücadelede bakanlıklarla ilgili yapılan çalışmalar. Özellikle MGK’da paralel yapılanma bir terör örgütü olarak tanımlanmasıyla gelinen süreçte yapılacak olan işler gündeme getirilmiştir. Bu süreçteki yapılacak olan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Devletin bütün birimleri tarafından hassasiyetle takip edileceğini söylüyorum.

Az bir çalışma takvimi kaldı, belki TBMM yazın da çalışabilir. Her bakanlığın öncelediği yasalar var. Bunları hangi takvim içerisinde gündeme getireceğiz, bunları da konuştuk."

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda üstüne düşeni yerine getirdiğini belirterek şunları söyledi: "Şimdi sorumluluklarını yerine getirme sırası Avrupa Birliği'ndendir. AB’nin de net şeffaf şekilde hareket edeceğini, bu kadar sorumluluğu yerine getirmiş Türkiye’ye karşı hareket edeceklerini düşünüyorum. Teknik düzeyde görüşmeler devam ediyor. AB Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız çalışmalarını sürdürüyor. Brüksel’deki toplantıların devamı olan birtakım görüşmeler sürdürülecek. Bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması için üzerimize düşeni yapacağız.

İkinci olarak ele alınan konu paralel devlet yapılanması ile ilgili mücadelede bakanlıkalarla ilgili yapılan çalışmalar. Özellikle MGK’da paralel yapılanma bir terör örgütü olarak tanımlanmasıyla gelinen süreçte yapılacak olan işler gündeme getirilmiştir. Bu süreçteki yapılacak olan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Devletin bütün birimleri tarafından hassasiyetle takip edileceğini söylüyorum.

Terörle mücadele çok kapsamlı bir mücadele, sınır dışında, şehirlerde sürdürülen bir mücadele idi. Nerede ne şekilde davranılması gerekiyorsa güvenlik güçlerimiz öyle davranıyorlar. Kırsalda devlete, vatandaşlara karşı bu unsular varsa mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Zaten terörle mücadele sonra şehirlerin imarıyla ilgili süreç devam ediyor.

Bazı şehirlerin taşınmasıyla ilgili bir konu gündemimizde değildir. Terörle mücadele çok şükür önemli bir kısmı bitmiştir. Geri kalan yerlerde mücadele sürdürülecek.

Az bir çalışma takvimi kaldı, belki TBMM yazın da çalışabilir. Her bakanlığın öncelediği yasalar var. Bunları hangi takvim içerisinde gündeme getireceğiz, bunları da konuştuk.

"Geri Kabul Anlaşması'nın askıya alınması söz konusu değil"

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan müzakere ciddi bir müzakeredir. Hiçbir bölümünde, hiçbir cümlesi laf olsun diye söylenmemiştir. AB tarafından da verilen hiçbir sözün boşuna verilmediği kanaatindeyiz. Geri kabul anlaşmasının askıya gündemimizde değildir. Geri kabul anlaşması da göçmenlerle ilgili gündeme gelmiş bir konudur. "