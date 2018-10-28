Numan Kurtulmuş: 31 Mart seçimlerini şimdiden tebrik ediyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yerel seçime ilişkin," 31 Mart seçimlerini şimdiden tebrik ediyorum. AK Parti 2019 seçimlerinde büyük bir zafer elde edecek" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası ve Sanat Galerisi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, parti üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Binanın açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart 2019 seçimlerinin Türkiye için sadece yerel seçim olma özelliği taşımadığını belirterek, şunları söyledi: “ 1961’de Ali Fuat Başgil’in cumhurbaşkanı adayı olmasına dahi müsaade edilmeyen Türkiye’den, 2007’de mecliste çoğunluğu olmasına rağmen AK Parti’ye cumhurbaşkanının seçtirilmediği bir Türkiye’den artık cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçildiği, cumhurbaşkanıyla birlikte cumhurbaşkanı yönetim sisteminin hükümetinin de sandıkta belirlendiği bir sisteme geldik.”

"31 Mart seçimlerini şimdiden tebrik ediyorum"

“1961’i, 1971’i, 1980’i daha sonraki dönemde 2007’de yaşadıklarımızı şöyle kısaca göz önünde bulundurursak; bugün geldiğimiz nokta milli hakimiyet bakımından milletin doğrudan doğruya egemenliği bakımından fevkalade önemli bir gelişme” diyen Kurtulmuş, “ İnsanların kimlikleri üzerinden, ana dilleri üzerinden, kültürleri üzerinden bir şekilde ötekileştirildiği, ikinci sınıf vatandaş haline getirildiği o eski Türkiye’nin defterleri kapanmıştır. Kimsenin mezhebine, meşrebine, etnik kökenine bakılmadığı özgür insanların yaşadığı bir Türkiye’deyiz. 31 Mart seçimlerini şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah AK Parti İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi ile, ilçe belediyeleri ile 2019 seçimlerinde büyük bir zafer elde edecek” şeklinde konuştu.

"İki temel gayemiz var"

Dün İstanbul’da yapılan 4’lü zirveye de değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Şansölyesi Sayın Merkel’in, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İstanbul mutakabatıyla sonuçlanan toplantıda bir araya gelmesi tarihi bir adım, tarihi bir zirvedir. Suriye sorununun çözülmesinin hemen hemen imkansız hale getirildiği bir dönemde Türkiye olarak, başta İdlib olmak üzere, Suriye’deki sorunun çözülmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. İki tane temel gayemiz var. Bir; Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinden ya da herhangi bir yerinden Türkiye’ye karşı gelecek olan terör saldırılarının tamamını kaynağında yok edeceğiz. Oradan hiçbir şekilde Türkiye’ye karşı bir tehdit olmayacak. İkincisi ise, Suriye’nin paramparça hale getirilerek Türklerin, Kürtlerin, Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin birbirlerine düşman haline getirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz.”