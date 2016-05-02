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Numan Kurtulmuş: 2016'da 49 canlı bomba saldırısı önlendi

"85 önemli olay önceden istihbaratları yapılarak önlenmiştir"

02 Mayıs 2016 23:25

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ocak ayından bu yana 49 canlı bomba şüphelisi kişi veya aracın yakalandığını söyledi. Kurtulmuş, "Sadece rakamını söyleyeyim, 85 önemli olay önceden istihbaratları yapılarak önlenmiştir. Bunların 49'u canlı bombadır ya da bomba düzenekleri yerleştirilmiş, bombalı, patlayıcı maddelerle donatılmış araç ve gereçlerdir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamanın ilgili bölümü şöyle:

Ocak ayından bu yana çok sayıda önlenmiş olay var. Bunları tek tek saymak istemiyorum. Elimizde bunların notları var. Sadece rakamını söyleyeyim, 85 önemli olay önceden istihbaratları yapılarak önlenmiştir.

Bunların 49'u canlı bombadır ya da bomba düzenekleri yerleştirilmiş, bombalı, patlayıcı maddelerle donatılmış araç ve gereçlerdir. Dolayısıyla bunların önlenmiş olması da Türkiye'de terörle mücadele bakımından fevkalade önemli bir tedbir olarak ortaya konuluyor.

 

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