-Nuland: Clinton, kaygılarını belirtmişti WASHINGTON (A.A) - 07.09.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Türkiye'nin, internet üzerinde olsun veya olmasın, kamuoyunda farklı seslere izin verecek kadar güçlü ve canlı bir demokrasi olduğunu söyledi. Nuland, günlük basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Mısır'ı ardından Filistin'i ziyaret edeceği belirtilip, bu konuya dair herhangi bir itirazlarının olup olmadığının sorulması üzerine, Türkiye'nin Filistin meselesi hakkında ABD'nin hangi noktada durduğunu bildiğini ve Filistin yönetimiyle ilişkilerini nasıl yürüteceğinin Türkiye'nin kendi egemen kararı olduğunu söyledi. Türkiye'deki tutuklu gazetecilere yönelik soru üzerine Nuland, ABD'nin Türkiye dahil dünyanın her yerinde ifade özgürlüğünü güçlü biçimde savunduğunu hatırlattı. Nuland, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Temmuz ayındaki Türkiye ziyaretinde, ABD'nin Türkiye'deki, gazetecilere, blog yazanlara ve internette bilginin özgür akışına kısıtlamalar başta olmak üzere, basın özgürlüğü konusundaki kaygılarını açıkça belirttiğini ifade etti. Clinton'ın belirttiği gibi, Türkiye'nin, internet üzerinde olsun veya olmasın, kamuoyunda farklı seslere izin verecek kadar güçlü ve canlı bir demokrasi olduğunu kaydeden Nuland, bu bağlamda Türk yetkililerine düşüncelerini aktarmaya ve durumu izlemeye devam edeceklerini dile getirdi. Nuland, gazetecileri yönelik davaların sorulması üzerine de, Türk yetkililere, herhangi bir soruşturma veya adli takibatın şeffaf bir şekilde işlemesi, dolayısıyla da tüm davalıların dava sürecinin uluslararası standartlara göre yürütülmesi gerekliliğine inandıklarını belirttiklerini bildirdi.