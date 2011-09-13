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Dünya

Nuland: Memnuniyet duyuyoruz WASHINGTON (A.A)

13 Eylül 2011 10:59

-Nuland: Memnuniyet duyuyoruz WASHINGTON (A.A) - 13.09.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, ''Türkiye ve İsrail taraflarınca, aralarındaki ilişkilere dair yapılan açıklamaların dozunun son günlerde hafiflemiş görünmesinden memnuniyet duyuyoruz'' dedi.  Nuland, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği günlük basın brifinginde bir soru üzerine, ''Türkiye ve İsrail tarafından yapılan son açıklamaların, daha önceden duydukları bazı aşırı fikirlere göre daha güven verici nitelikte olduğunu'' belirtti. ''Türkiye ve İsrail taraflarınca, aralarındaki ilişkilere dair yapılan açıklamaların dozunun son günlerde hafiflemiş görünmesinden memnuniyet duyuyoruz. Durumla ilgili olarak her iki tarafla da görüşmekteydik. Bölgedeki herkesin sükunet çağrısı yapma ve sükuneti destekleme yönünde sorumluluğu bulunuyor'' diye konuşan Nuland, Türkiye ve İsrail'e, yapıcı bir ilişkiye sahip olabilecekleri bir konuma geri dönmeleri yolunda yaptıkları çağrıyı tekrarladı. Nuland, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ile ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon'un geçen hafta yaptıkları görüşmenin içeriğine dair bir soru üzerine ise, görüşmede Türk-Amerikan ilişkilerinin tüm boyutlarının yanında, ABD'nin Türkiye-İsrail ilişkilerinin durumuyla ilgili kaygıları, Ortadoğu barışı, Libya ve Suriye gibi konuların konuşulduğunu bildirdi. Washington Post gazetesinde yayımlanan, ''ABD'nin, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK militanlarına karşı kullanmak amacıyla Predator insansız hava araçlarını topraklarında konuşlandırma isteğini değerlendirmekte olduğu'' şeklindeki haberin sorulması üzerine Nuland, istihbarat konularına giremeyeceğini kaydederken, PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini yineledi. Nuland, ''Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu düşünüyoruz ve PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyoruz. Türkiye ile Irak arasında iyi bir diyaloğun kurulması için çağrıda bulunmaya ve bu yönde çaba göstermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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