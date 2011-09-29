-Nuland: "Barışçıl çözüm istiyoruz" WASHINGTON (A.A) - 29.09.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın brifinginde, Kıbrıs'taki sondaj çalışmalarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve yaşanan gerginlikle ilgili soruları da yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Piri Reis gemisinin, Amerikan Noble Energy şirketinin platformuna 80 kilometre kadar yaklaştığı'' yönündeki haberleri hatırlatarak, ''Bu gerginliğe nasıl bakıyorsunuz? Bu konuyu Türk hükümeti nezdinde dile getirdiniz mi?'' yönündeki sorusu üzerine Nuland, ''Bu konudaki duruşumuzu biliyorsunuz. Kıbrıs konusunda BM'nin öncülüğündeki arabuluculuğu destekliyoruz ve barışçıl bir çözümü olumsuz olarak etkileyebilecek açıklamalar ve davranışları tasvip etmiyoruz'' diye konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun önerisini kastederek, Kıbrıs açıklarında çıkartılan doğalgazın gelirlerinin paylaşımını öngörecek bir anlaşma için BM'den bir tür arabuluculuk yapması yönünde bir teklifin olduğuna işaret eden Nuland, ''Bizim anladığımıza göre BM, bu talebi değerlendiriyor. Adadaki iki toplumun, buna benzer bir yolla, gerginlikleri azaltmak için birlikte çalışmaya başlamasının çok yapıcı olacağını düşünüyoruz'' dedi. Nuland, ''Türk tarafı, Rumların gaz arama faaliyetlerini Kıbrıs müzakerelerine engel olarak görüyor. Bu tek taraflı faaliyete ilişkin ABD'nin pozisyonu nedir?'' sorusu üzerine de, Kıbrıs meselesinin BM'nin arabuluculuğunda barışçıl şekilde çözümünü istediklerini yineleyerek, şunları söyledi: ''Adanın kaynaklarının iki toplum arasında paylaşıldığını görmek istiyoruz. Gelirlerin paylaşımı için BM'nin arabuluculuğunu öngören bu teklife ilgi gösteriyoruz. Sonuç olarak, retorik ve gerginliğin azalmasını arzu ediyoruz ki bu sayede BM süreci iyi bir atmosferde ilerleyebilir.'' Nuland, ''AB yetkilileri, bu konunun Lahey'deki uluslararası mahkemeye gidebileceği öngörüsünü dile getirdi. Bu fikri destekliyor musunuz?'' yönündeki bir soruya, ''Bir tür arabuluculuğu destekliyoruz ancak buradaki temel mesele, uzun süredir devam eden Kıbrıs sorununda BM'nin himayesinde bir çözüme ihtiyacımız var'' yanıtını verdi.