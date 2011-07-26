-NÜKLER KAYNAKLI ÜRETİM DEVAM EDECEK TOKYO (A.A) - 26.07.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, Fukuşima nükleer santralindeki kazaya rağmen, dünyada nükleer kaynaklı elektrik üretiminin artmaya devam edeceğini belirtti. Japonya Başbakanı Naoto Kan ile görüşen Amano, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "artış hızı daha önceki gibi olmasa bile, nükleer reaktörlerin sayısının artacağının kesin olduğunu" söyledi. Amano, "aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin nükleer enerji politikalarını yeniden gözden geçirdiğini, ancak diğer birçok ülkenin, özellikle, sera etkisi yaratan gazların salımı ve küresel ısınmayla mücadele için nükleer reaktörlere ihtiyaç olduğunu düşündüğünü, bundan dolayı herşeyden önce nükleer tesislerin güvenliğini garanti altına almanın önemli olduğunu" kaydetti. Yukiya Amano, Fukuşima nükleer santralindeki kazayla ilgili olarak Japonya'ya yardım edebileceklerini Başbakan Kan'a söylediğini de belirtti. UAEK Başkanı Amano dün, Japonya'nın 11 Mart'taki deprem ve tsunami felaketlerinin vurduğu Fukuşima-Dai-çi nükleer santralini ziyaret etmişti. Felaketin ardından ilk kez santrali ziyaret eden Amano, felaketlerin nükleer santralde yol açtığı hasarın giderilmesinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.