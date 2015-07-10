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Yaşam

Nükleere karşı ‘yeryüzü sofrası’

Akkuyu Nükleer Santrali’ni yapan NGS firması tarafından düzenlenen iftar yemeği, ‘yeryüzü sofrası’yla protesto edildi

10 Temmuz 2015 21:22

Mersin Nükleer Karşıtı Platformu (NKP) üyeleri, Akkuyu Nükleer Santrali projesi yöneticilerinin iftar organizasyonunu protesto etmek için 'Yeryüzü iftar sofrası' kurdu. Platform üyeleri evlerinden getirdikleri yemeklerle kaldırımda iftar yaptı.

DHA'nın haberine göre Akkuyu NGS tarafından Mersin'in en lüks mekânlarından biri olan Hilton Oteli'nde özel bir davetli grubuna iftar yemeği verileceği bilgisini alan yaklaşık 200 kişi, tepki olarak otelin yaklaşık 100 metre uzağındaki kaldırıma iftar sofrası hazırladı.

Evlerinde hazırladıkları yemekleri kaldırıma getirerek bir arada iftar yapan NKP üyeleri, basına kapalı olan ve Akkuyu NGS yöneticilerinin de katıldığı iftar programını eleştirdi. Her gelenin kendi evinde yaptığı yemekleri iftara katılanlarla paylaşan nükleer karşıtları, kaldırım üzerinde kurdukları sofrada birlik mesajı vererek nükleerin zararlarına dikkat çekti.

Etkinlikteki amaçlarının 'Nükleere hayır' demek olduğunu vurgulayan NKP Dönem Sözcüsü Gazi Düz, nükleer santral istemediklerine belirterek şunları söyledi:

"Şu anda Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapan NGS firması Hilton Otel'de devlet erkânına, kentin önde gelen isimlerine ve zenginlerine iftar yemeği veriyor. Biz de halk olarak onların 'Evet' dediği santrale 'Hayır' diyoruz. O yüzden biz de Hilton Otel'in önünde bir yeryüzü sofrası kurduk. Biz Türkiye'de bu tip bir enerjiyle sermayeye girdi sağlanmasını istemiyoruz. Sağlanacak enerji ile halkın daha fazla sömürülmesine yol açılmasını istemiyoruz. Santralin yapılması ile doğanın talan ve yok edilmesine karşıyız. Nükleere karşı duran herkes şu an burada bulunuyor."

 

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