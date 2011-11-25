Nükleere kamusal destek yok!



T24 - Dünya genelinde, yeni nükleer reaktörler inşa edilmesine kamusal desteğin çok az olduğu ortaya çıktı.











The BBC/GlobeScan'in ortaklaşa yaptığı anket, nükleer programları olan ülkelerde halkların, 2005 yılıyla kıyaslandığında nükleer enerjiye önemli ölçüde daha karşı oldukları gözlendi.



Anket yapılan ülkelerde toplumların sadece yüzde 22'sinin, "nükleer enerjinin, nispeten güvenli ve önemli bir elektrik kaynağı olduğu, daha fazla nükleer santraller inşa etmeleri gerektiğini düşündükleri" görüldü.



Toplumların yüzde 71'lik bir bölümünün ise ülkelerinin, gelecek 20 yılda nükleer enerjinin ve maden kömürü enerjisinin, güneş ve rüzgar enerjisiyle değiştirebileceği görüşünde oldukları bildirildi.



Yine küresel olarak bakıldığında toplumların yüzde 39'unun, yenilerini inşa etmeden mevcut reaktörlerle devam etmeyi, yüzde 30'unun ise hepsinin kapatılmasını istediği görüldü.



Araştırma çerçevesinde Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinin Fukuşima Daiçi nükleer santralini vurmasından birkaç ay sonra Temmuz-Eylül ayları arasında 23 ülkede 23 bin 231 kişiyle anket yapıldığı belirtildi.



Anket, Almanya'da nükleer enerjiye karşı çıkanların oranının yüzde 90'a yükseldiğini, bu oranın, 2005 yılında yüzde 75 olduğunu gözler önüne serdi.



Nükleer enerjiye muhaliflerin oranları, ülkelere göre şöyle sıralandı; Fransa-yüzde 83 (2005 yılında yüzde 66), Rusya-yüzde 83 (2005 yılında yüzde 61), Japonya-yüzde 84 (2005 yılında yüzde 76).



Yine yenilerini inşa etmeden mevcut nükleer santrallerle devam edilmesine desteğin en güçlü biçimde Fransa ve Japonya'da olduğu görüldü (yüzde 58 ve yüzde 57). İspanyollarla Almanların (yüzde 55 ve yüzde 52) ise, mevcut nükleer santrallerin kapatılması konusunda en hevesliler oldukları gözlendi.



Öte yandan, İngiltere'de yeni reaktörler inşa edilmesine olan desteğin, yüzde 33'ten 37'ye yükseldiği, ABD'de, Pakistan'da ve Çin'de yeni reaktörlere desteğin yüzde 40 olduğu belirtildi.



Reaktörleri bulunmayan ülkeler arasında nükleer santraller inşa edilmesine en yüksek destek, sırasıyla Nijerya'da (yüzde 41), Gana'da (yüzde 33) ve Mısır'da (yüzde 31) görüldü.





Fukuşima nükleer felaketinin, toplumlarının fikirlerinin değişmesinde rol oynamış görüldüğüne dikkat çekildi.







