Nükleerde hüsran, elektrikte yarım milyarlık satış

Nükleer santral ihalesinde hüsran yaşanırken elektrikte bir günde 568 milyon dolarlık satış yapıldı. Meram Elektrik Dağıtım’ın satış ihalesinde en yüksek teklifi 440 milyon dolarla Alsim Alarko verdi. Aras Elektrik’i ise 128.5 milyon dolarlık teklifle Kiler aldı.



Mersin Akkuyu’ya kurulması planlanan nükleer santral ihalesinde tek teklifle hüsrana uğranırken, dün gerçekleştirilen elektrik dağıtım özelleştirmeleri kapışıldı.



Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman illerinden oluşan Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin ihalesini en yüksek teklifi veren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ alırken, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin özelleştirme ihalesinde Kiler Alışveriş Hizmetleri ipi göğüsledi. İhale sonuçlarının Rekabet Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na sunulmasının ardından devir süreci başlayacak.



Meram ve Aras ihalesiyle elektrikte bir günde 568 milyon dolarlık satış yapılmış oldu.



Meram’a 440 milyon dolar



1 milyar 475 bin abonesi ve yüzde 8 kayıp-kaçak oranı bulunan Meram Elektrik Dağıtım’ın yüzde 100 hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirme ihalesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda (ÖİB) yapıldı. ÖİB Başkan Yardımcısı Ahmet Aksu’nun komisyon başkanlığında yapılan ihaleye, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Tic. A.Ş., Cengiz İnşaat A.Ş, Kiler Alış Veriş Hizmetleri Gida Sanayi ve Tic. A.Ş., Barmek-Anel Ortak Girişim Grubu, İttifak Holding A.Ş. katıldı. Ihalenin elemesiz olarak yapılan ilk yazılı turunda en yüksek teklif 402 milyon dolar oldu. Elemeli olarak yapılan ilk yazılı turda ise en düşük teklifi veren İttifak Holding elenirken, bu turdaki en yüksek teklif 420 milyon doları buldu. Son elemeli turda en düşük teklifi veren Barmek-Anel Ortak Girişim Grubu ihale dışı kaldı. Ardından geçilen açık artırmada başlangıç tutarı 430 milyon dolar, açık artırım aralığı da 1 milyon dolar olarak belirlendi. Açık artırmanın dördüncü turunda Cengiz İnşaat ve Kiler Alış Veriş Hizmetleri’nin çekildiğini açıklamasıyla ihale Alsim Alarko üzerinde kaldı. Dördüncü turda 440 milyon dolar vermiş olan Alsim Alarko, İhale Komisyonu Başkanı Aksu’nun son teklifini sorması üzerine bu rakamda kalacağını belirtti ve şirket 440 milyon dolara Meram Elektrik Dağıtım’ın sahibi olmaya hak kazandı.



Kiler Aras’ı aldı



Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin özelleştirme ihalesine en yüksek teklifi 128.5 milyon dolar ile Kiler Alışveriş Hizmetleri verdi. Aras Elektrik Dağıtım’ın yüzde 100 hissesinin blok satış yöntemiyle ihalesi de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda yapıldı. ÖİB Başkan Yardımcısı Ahmet Aksu’nun komisyon başkanlığında yapılan ihaleye, Aşkale Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. ile Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. katıldı. İki şirket olduğu için elemeli tur yapılmayan ihalede doğrudan açık artırmaya geçildi. Açık artırım başlangıç fiyatı 128 milyon dolar, artırım aralığı da 500 bin dolar olarak belirlendi. Açık artırmanın ilk turunda Kiler, 128 milyon 500 bin dolar teklifinde bulunurken, Aşkale Çimento ihaleden çekildiğini açıkladı. Bunun üzerine ihale, bu değerle Kiler Alışveriş Hizmetleri’nde kaldı. İhale sonuçları kapsamında Rekabet Kurulu ve EPDK’nın görüşü alınacak ve komisyonun kararı ÖYK onayına sunulacak. Onay geldikten sonra alıcı firmayla sözleşme imzalanacak.



Kiler dağıtımda bir bölge daha alacak



Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, dağıtımda bir bölge daha almak istediklerini, gelecek yıl başlayacak üretim özelleştirmelerine de gireceklerini açıkladı. Kiler, Aras ihalesi ardından yaptığı açıklamada, bölgede 796 bin elektrik abonesi yüzde 30 kayıp-kaçak oranı bulunduğunu söyledi. İhale bedelini vadeli mi, peşin mi ödeyeceklerine henüz karar vermediklerini belirten Kiler, “Büyük ihtimalle peşin alırız” dedi. Enerjide özellikle üretimde büyümeyi düşündüklerini aktaran Kiler, “Üretimde olduğu gibi dağıtımda da büyümeyi öngörüyoruz. Bundan sonraki dağıtım ihalelerine gireceğiz. En az bir bölge daha almak istiyoruz” diye konuştu. Meram Elektrik Dağıtım’ı almayı çok istediklerini ancak bedeli fizibilitelerinin üzerine çıktığı için ihaleden çekildiklerini belirten Nahit Kiler, Aras Elektrik için verdikleri 128.5 milyon doların da yüksek bir tutar olduğunu söyledi. Kiler, “Bir defa ‘alacağız’ diye geldik. Meram’ı alamamış olmamız da bizi kamçıladı” dedi. Kiler bölgedeki yüzde 30 oranındaki kayıp kaçağı beş yılda yüzde 5’lere çekmeyi düşündüklerini ve öngörülen yatırım programını da bütünüyle gerçekleştireceklerini ifade etti.



Elektrik dağıtımında özelleştirme sürecek



Elektrik dağıtımında daha önce ihalesi yapılan Başkent Elektrik Dağıtım’a (Bedaş) en yüksek teklifi 1.225 milyar dolarla Sabancı Holding-VerbundEnerjisa OGG; Sakarya Elektrik Dağıtım’a (Sedaş) ise en yüksek teklif 600 milyon dolarla Akkök Şirketler Grubu şirketlerinden Ak Enerji ile Çek Cumhuriyeti Elektrik Dağıtım ve Üretim Şirketi CEZ tarafından oluşturulan AkCez OGG vermişti. Özelleştirme İdaresi tarafından ihaleye çıkılacak diğer elektrik dağıtım bölgeleri ise şöyle: “Özelleştirme İdaresi’nin elinde Akdeniz, Çoruh, Dicle, Fırat, Gediz, Göksu, Çamlıbel, Osmangazi, Toroslar, Uludağ, Vangölü, Yeşilırmak, Boğaziçi, İstanbul Anadolu, Trakya.”



