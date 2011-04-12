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Dünya

NÜKLEER TEHLİKE EN ÜST SEVİYEDE TOKYO (A.A)

12 Nisan 2011 11:38

-NÜKLEER TEHLİKE EN ÜST SEVİYEDE TOKYO (A.A) - 12.04.2011 - Japonya Nükleer Güvenlik Kurumu, Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki nükleer sızıntının tehlike derecesini ''geçici olarak'' en üst seviyeye çıkardı. Kurumdan yapılan açıklamada, felaket düzeyinin, Çernobil felaketiyle aynı seviye olan Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Durum Ölçeği'ne göre 7'ye yükseldiği belirtildi. Radyasyon sızıntısının Fukuşima'daki kazanın başından bu yana Çernobil'de 1986'da ölçülenin sadece yüzde 10'u olduğu belirtilirken, Fukuşima Daiçi nükleer santralinden insan sağlığını ve çevreyi etkileyen radyoaktif maddelerin hala sızmaya devam ettiği kaydedildi.  Çevrede yapılan iyot ve sezyum ölçümlerine dayanılarak bu kararın verildiğini belirten kurum, durumun izlenmeye devam edeceğini ve bu seviyenin ''geçici'' olduğunu vurguladı. Kurum, felaket düzeyini en üst seviyeye çıkarma konusundaki nihai kararın uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından daha sonra verilebileceğini açıkladı.  

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