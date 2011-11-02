-Nükleer santralin yeri sakin MERSİN (A.A) - 02.11.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, nükleer santral yapılacak Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde deprem riski olup olmadığına ilişkin, ''Depremsellik açısından Akkuyu, Türkiye'nin en sakin yeri ve yapıldığı zaman bu açıdan bir şey olmayacak'' dedi. Işıkara, Kızılay Haftası nedeniyle Kızılay Mersin Şubesi yönetimi ile birlikte Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. Işıkara, buradaki konuşmasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla olası depremlerle ilgili çeşitli çalışmaların yapıldığını belirterek, bunun çok doğru bir yaklaşım olduğunu dile getirdi. -Akkuyu'da risk var mı?- Işıkara, bir basın mensubunun Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde yapılacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin deprem kuşağında yer aldığı yönünde iddialar bulunduğunu hatırlatarak, ''Akkuyu'da risk var mı?'' şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı: ''Akkuyu ve çevresinde, 1976 yılından bu yana iki önemli üniversitemizce çok yakın bir şekilde depremsellik etütleri yapıldı. O civara deprem istasyonları kuruldu, yer seçimi konusunda 'depremsellik boyutu nedir?' diye, uzun süren araştırmalar yapıldı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü başta olmak üzere tekrar ve tekrar depremsellik etütleri yoğun şekilde yapılıyor. Neden? Deprem açısından yapılacak olan tesisin kesin güvenliğinin sağlanması için. Şunu belirtmek istiyorum; o nükleer santralin yapımında depremsellik boyutunda hiçbir sorun olmayacak. Türkiye'nin en sakin yeri, dolayısıyla deprem konusunda etkilenmeyecek. Japonya, en aktif yere yapmış ama ona rağmen tesis olarak ayakta kaldı. Eğer ABD'nin soğutma talebini zamanında kabul etmiş olsaydı, onun sonuçları olmayacaktı. Dolayısıyla depremsellik açısından Akkuyu, Türkiye'nin en sakin yeri ve yapıldığı zaman bu açıdan bir şey olmayacak. Tsunami tehlikesi de söz konusu değil. Ülkemiz sanayi açısından hızla büyümekte ve enerji ihtiyacımız da hızla artmakta. Dışarıdan enerji alıyoruz ve cebimizden dünya kadar para dışarıya gidiyor. Kendi enerjimizi ürettiğimizde o para bize kalacak. Bu hepimize dönecek.''