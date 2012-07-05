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Dünya

'Nükleer santraldeki felaket önlenebilirdi'

Mart 2001'de binlerce kişinin ölümüne yol açan deprem ve tsunami sırasında altı reaktörü olan Fukuşima Daiçi nükleer santrali ağır hasar görmüştü

05 Temmuz 2012 13:19

Japonya'da Fukuşima nükleer santralinde yaşanan radyasyon krizi "insan eliyle yaratılmış bir felaket" olarak nitelendi.

Soğutma sistemleri devre dışı kalan santralin radyasyon sızdırmaya başlaması üzerine bölgedeki on binlerce kişi tahliye edildi.

Hükümet tarafından Mayıs'ta nükleer krizi soruşturmakla görevlendirilen komisyon, raporunda "Bu felaket önlenebilirdi ve önlenmeliydi" dedi. Raporda hem hükümetin hem de santralin işletmesinden sorumlu Tepco şirketine, krize müdahaleleri konusunda ağır eleştiriler yöneltildi. Komisyon üyeleri otoriteyi sorgulamama kültürünün de felakette payı olduğunu vurguladı.

 

'Depreme hazırlıksız yakalandı'

 

Raporda deprem ve tsunami tarafından tetiklenmesine rağmen santralde meydana gelen kazanın "doğal felaket" olarak nitelenemeyeceği belirtilerek "Bu kriz öngörülebilir ve engellenebilirdi" denildi.
600 sayfalık raporda bir dizi hata ve ihmal nedeniyle santralin deprem ve tsunamiye hazırlıksız yakalandığı belirtildi.

 

2 ay sonra nükleer enerjiye geri dönüldü

 

Bu arada nükleer felaketin ardından Japonya'da ilk kez bir nükleer santral yeniden devreye sokuldu.
Ohi kentindeki santral yeniden elektrik enerjisi üretmeye başladı. Felaketin ardından ülkedeki tüm nükleer santraller bakıma alınmış ve güvenlik testlerine tabi tutulmuştu.

Elektrik enerjisi ihtiyacının üçte birini nükleer santrallerden karşılayan Japonya'da iki aydır hiç bir nükleer reaktör çalışmıyordu. (BBC Türkçe)

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