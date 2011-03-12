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Dünya

NÜKLEER SANTRALDE PATLAMA TOKYO (A.A)

12 Mart 2011 12:22

-NÜKLEER SANTRALDE PATLAMA TOKYO (A.A) - 12.03.2011 - Japonya'da, Fukuşima 1 nolu nükleer elektrik santralinden gelen patlama sesinin ardından dumanların yükseldiği bildirildi. Jiji haber ajansı, polise dayanarak, daha önceki saatlerde nükleer reaktörde erime olduğu uyarısında bulunulan Tokyo Elektrik şirketi'nin (TEPKO) Fukuşima nükleer santralinden patlama sesi duyulduğunu ve tesisten dumanların yükseldiğini belirtti. Japonya'da dün şiddetli depremin ardından kuzeydoğu kıyılarını tsunaminin vurmasından sonra nükleer reaktörde hasar meydana gelmişti. Nükleer santralde radyasyon sızıntısı riskinin ise az olduğu kaydedilmişti.

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