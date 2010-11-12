-NÜKLEER SANTRALDE NİHAİ KARAR YARIN SEUL (A.A) - 12.11.2010 - Eneri ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer enerji santrali yapımı konusunda Güney Kore ile yürütülen görüşmelerde nihai kararın yarın verileceğini bildirildi. G-20 liderler zirvesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye ile Güney Kore arasında nükleer enerji santralleri yapımı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldız, Başbakan Erdoğan'ın yarın Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung Bak ile kahvaltıda biraraya geleceğini, kendisinin de katılacağı görüşmede nükleer santral yapımı konusunun ele alınacağını bildirdi. Türkiye'nin nükleer güç santral yapımıyla ilgili kararlılığında herhangi bir ''çözülmenin'' olmadığını belirten Yıldız, mutlaka 2023 yılına kadar 2 tane nükleer güç santralinin yapılması gerektiğini söyledi. Yıldız, şöyle konuştu: ''Nihai bir sonucun alınacağı bir görüşme olacak. Bizler özellikle uluslararası siyaset ve nezakete de dikkat ederek şunu yaptık. Güney Kore ile görüşmelerimiz bitmeden herhangi bir görüşme yapmadık, herhangi bir ülke ile. Bunu Güney Kore bizden istemişti ve haklı bir istek olarak gördük. Bizim, görüşme nihayete ulaşmadan diğer bir ülke ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Gelen teklifleri kabul ettik ama bu manada resmi bir görüşmemiz olmadı. Bu açıdan yarın sabah ki kahvaltıyı, son görüşmeyi ben de bekliyorum ve ümit ediyorum ki bir anlaşma olsun. Ama anlaşma olmadığı taktirde bizim planlarımızın tıkanmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.''