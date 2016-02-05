Nükleer santral yakınlarında yanardağ patladı!

Japonya'da bir nükleer santralin 50 kilometre uzaklığında bulunan Sakurajima Yanardağı'nda kuvvetli patlama meydana geldi. Nükleer santralin patlamadan etkilenmediği belirtildi. Külleri 2 kilometre yüksekliğe çıkan yanardağın patladığı bölgede alarm seviyesinin 3'üncü seviyeye yükseltildiği açıklandı.

Japonya’nın Kagoshima eyaletindeki Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 18.56’da kuvvetli patlama meydana geldi. Yaklaşık bin 117 metre yüksekliğe sahip yanardağın patlamasından sonra lavların kısa sürede dağı kapladığı ve aşağıya doğru aktığı görüldü. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, patlama sonucu yanardağdan fırlayan büyük ölçüdeki kaya parçalarının ve dumanın iki kilometre kadar yükseldiği kaydedildi.

JMA yetkilileri, patlama nedeniyle alarm seviyesini, “patlama bölgesine yaklaşmamayı” öngören 2'nci seviyeden “dağa yaklaşmayı yasaklayan” 3'üncü seviyeye çıkardı. Patlamanın meydana geldiği Sakurajima Yanardağı'nın 600 bin nüfuslu olan körfez kenti Kagoshima’dan 12 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.

Sakurajima Yanardağı'na 50 kilometre uzaklıkta bir nükleer santralin bulunduğu; ancak patlamanın, santralin faaliyetine herhangi etkisi olmadığı kaydedildi. Bölgedeki Greenpeace grubu yetkilileri, patlamanın nükleer santrale yan etkilerinin olabileceği konusunda rahatsızlığını ifade etti.

Japonya’nın devlet televizyon kanalı NHK’ye konuşan yanardağ uzmanı, yanardağın, yerleşim alanından yeterince uzak mesafede olduğunu ve patlamanın vatandaşlara önemli etkisinin olmayacağını savundu.

En son 2013 yılında patlayan Sakurajima Yanardağı'ndan çıkan dumanlar, 5 kilometre yüksekliğe çıkmıştı. Nagano eyaletinde 2014 yılında Ontake isimli bir başka yanardağın patlaması sonucu ise 58 kişi hayatını kaybetmişti.

Japonya’da yaklaşık 110 aktif yanardağın bulunduğu biliniyor. Patlamanın meydana geldiği Sakurajima Yanardağı'nın en tehlikeli 47 yanardağ içinde yer aldığı belirtiliyor.