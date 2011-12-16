-Nükleer santral projesini desteklemek boynumuzun borcu ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili olarak, ''Global krizden tecrit edilmiş bu projeyi her türlü yönüyle desteklemek bizim boynumuzun borcu olacak'' dedi. Bakan Yıldız, Akkuyu NGS Elektrik Üretim AŞ'nin 1. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marriott Otel'de düzenlenen resepsiyonundaki konuşmasında, enerji ve sanayileşmenin gelişen ülkelerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinin Rusya ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin en önemli sonuçlarından olduğunu söyledi. İki ülke arasında gelişen ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini ifade eden Yıldız, daha önce Çernobil ile gündeme gelen nükleer enerjinin artık Türkiye'de bir inşaatla gündeme gelmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı bağımlılığın aradaki stratejik işbirliğini besleyen temel unsur olduğuna vurgu yapan Yıldız, şunları kaydetti: ''Hem şirketin hem de kamuoyu olarak bizlerin yapması gereken birçok şey var. Sezgilerine ve ferasetine inandığımız vatandaşlarımıza bu konuyu çok iyi anlattığımız zaman onlar bizi anlayacaklardır. Bu konudaki hassasiyetimiz ve siyasi kararlılığımızın devam edeceğini tekrarlamak isterim. Bu süreçte bütün kurumlarımızla bu projenin uluslararası standartlarda gerçekleşmesine destek vereceğiz. Global krizden tecrit edilmiş bu projeyi her türlü yönüyle desteklemek bizim boynumuzun borcu olacak. Doğrudan yatırımlar arasında en önemlilerinden olan bu projeye sermaye girişi geçen hafta başladı bunun için de proje şirketine teşekkür ediyorum.'' Akkuyu NGS Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Alexander Superffin de Türkiye'de bulundukları süre boyunca çok şey öğrendiklerini söyledi. Yatırımın hayata geçebilmesi için gerekli tüm başvuruları yaptıklarını belirten Superffin, birinci aşamayı kolaylıkla geçtiklerini, önlerinde daha zor olan tasarım ve üretim aşamalarının olduğunu söyledi. Bir yıl boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, EPDK ve TAEK'e gösterdikleri kolaylıklar dolayısıyla teşekkür eden Superffin, Akkuyu NGS Elektrik Üretim AŞ kurulmasıyla Türkiye'nin atom evresine geçtiğini söyledi.