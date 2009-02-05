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Ekonomi

Nükleer santral ihalesinde indirimli fiyat teklifi

Nükleerde tek teklif sahibi Rus-Türk ortaklığı yüksek bulunan fiyat teklifini indirdi. TETAŞ yeni teklifi araştırıyor.

05 Şubat 2009 02:00

Nükleerde tek teklif sahibi Rus-Türk ortaklığı yüksek bulunan fiyat teklifini indirdi. TETAŞ yeni teklifi araştırıyor.

Nükleer santral ihalesinde tek teklif sahibi Atomstroyexport Inter Rao-Park Teknik ortaklığı yüksek bulunan fiyat teklifini yenilemek istiyor.

Şirket ihaleden iki hafta sonra 13 cent'e kadar varan fiyat indirimine gitti ve yeni bir öneri sundu. TETAŞ şimdi bu yeni teklifin kabul edilip edilemeyeceğini araştırıyor.

Şirket daha önce ihale sırasında teklifini yenilemek istediğini duyurmuş ve kapalı zarfla yeni bir fiyat önermişti.

Ancak ihale kuralları gereği kabul edilemeyeceği gerekçesiyle Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi bu zarfı açmadan şirkete iade etmişti.

Şirket bu defa teklifini yenilemek için farklı bir yola başvurdu. Kapalı zarf yerine teklifi hemen okunmasını sağlayacak şekilde şeffaf dosya içinde kuruma iletti.

Resmi evraka girdiği için teklifi işleme alan TETAŞ yetkilileri bir inceleme başlattı.

Yeni teklifte fiyatın kademeli olarak 15 cent'ten 13 cent'e kadar indirilmesi öneriliyor. Yeni fiyatın kamu yararı gerekçesiyle kabul edilip edilemeyeceği araştırılıyor.

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