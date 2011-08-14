-Nükleer santral için mevzuat tamam ANKARA (A.A) - 14.08.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'de nükleer santral kurulması için gerekli olan düzenlemeleri tamamladı. Kurulun bu haftaki toplantısında Akkuyu'da nükleer santral yapacak olan Rus şirketin asgari sermaye oranı ile Kuruma yapacağı lisans başvurusunda yatırması gereken teminat mektubu belirlendi. Buna göre Akkuyu'da kurulacak toplam 4 bin 800 megavat kurulu gücünde ve yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapılması planlanan nükleer santral için asgari 1 milyar 440 milyon lira sermayesi olan bir şirket kurulacak. Şirket önümüzdeki aylarda EPDK'ya lisans başvurusu yaptığında 157 milyon 200 bin liralık banka teminat mektubu verecek. -EPDK Başkanı Köktaş- EPDK Başkanı Hasan Köktaş da Türkiye'de nükleer santralın kurulmasının gerekliliğini ve yapılacak yatırımın büyüklüğünü düşünerek, bu yatırımın yapılmasını kolaylaştıran bir düzenleme yaptıklarını bildirdi ve şunları kaydetti: ''Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yaptığımız değişiklik ile doğal gaz ya da ithal kömür gibi bir üretim tesisi için üretim lisansı başvurusu yapan şirketin Kurumumuz tarafından hesaplanan toplam yatırım tutarının yüzde 20'si oranında asgari sermaye şartı olması şartı getirirken, çok daha büyük ölçekli kurulu gücü olan, yatırım gerektiren ve uluslararası bir anlaşmayla hayata geçirilecek olan nükleer santral için işi daha kolay kılmak açısından bu oranı yüzde 5 olarak belirledik. Ayrıca sadece nükleer değil tüm büyük ölçekli yatırımlar için banka teminat mektubunda üst sınırı 157 milyon 200 bin lira olarak belirledik.'' -Önce yer lisansı- Köktaş, Kurul olarak nükleer santral yapacak şirketin öncelikle yer lisansı almasını ve bu lisans ile üretim lisansı başvurusu yapmasını da karar verdiklerini belirtti. EPDK Başkanı Köktaş, böylece Türkiye'de nükleer santral kuracak bir şirketin mevzuat açısından yapması gerekenleri içeren tüm mevzuatın tamamlandığını ifade etti. -Bu yıl başvuru bekleniyor Akkuyu'ya nükleer santral kurmak isteyen şirket ile sürekli görüştüklerini anlatan Köktaş, ''Şirket bu yıl içinde yer lisansını alarak Kurumumuza resmi üretim lisansı başvurusu yapmayı hedefliyor'' dedi. Buna göre şirket, yer lisansı ile birlikte belirlenen tutarla kurulacak şirketinin ana sözleşmesi, ortaklık yapısı, üretim tesisine ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte EPDK'ya lisans başvurusu yapacak.