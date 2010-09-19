Nükleer santral Berlin'i sokağa döktü

T24 - Alman hükümetinin ülkedeki nükleer santrallerin kullanım süresini 2035 yılına kadar uzatma kararı onbinleri sokağa döktü. Berlin'de toplanan kalabalık Başbakan Merkel'i protesto etti, muhalafet partileri de yasanın parlamentodan geçmesi halinde anayasa mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.



Merkel hükümeti onbinlerce kişi tarafından protesto ediliyor.



Başkent Berlin'de toplanan kalabalık, nükleer karşıtlarının sembolü haline gelen sarı bayraklar taşıyarak Başbakan Angela Merkel'e ateş püskürdü.



Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel Merkel ve hükümet ortağını ağır bir dille eleştirdi:



''Bütün bunların hepsi Angela Merkel hükümeti tarafından alt üst edilyor. 2040'a kadar belki de daha uzun süre devam edeceğiz diyorlar. Yenilenebilir enerjiye karşı çıkıyorlar.''



Hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi grup başkanı Hans Peter Friedrich ise toplanan kalabalığı tiye alan açıklamalar yaptı:



''Hava da güzel, elbette büyük kalabalıklar toplayabilir büyük organizasyonlar yapabilirler. Bu normal birşey. Ama halkın çoğunluğunu temsil etmiyorlar.''



Angela Merkel liderliğindeki muhafazakar-liberal hükümet, ay başında yaklaşık 12 saatte aldığı karar gereğince, ülkedeki 13 nükleer santralin kullanım süresini 2035 yılına kadar uzatmıştı.



Almanya'da Merkel hükümetinin, nükleer santrallerin kapatılması kararından geri adım atması, Berlin'de protesto edildi. Onbinlerce gösterici, başbakanlık binasını kuşattı.



Göstericiler, 2021 yılına kadar kapatılması planlanan nükleer santrallerin ömrünün 12 yıl daha uzatılmasını planlayan Merkel'i, bu girişiminden vazgeçmeye çağırdı.



Muhalefet partileri de, yasanın parlamentodan geçmesi halinde anayasa mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.



Almanya'da 17 nükleer reaktör bulunuyor. 10 yıl önce Sosyal Demokratlar ile Yeşillerin aldığı kararla bu reaktörlerin hepsinin 2021 yılında kapatılması öngörülüyordu.



Almanya'da nükleer enerji karşıtlarının gelecek ay başında Stuttgart ve Münih'te dev gösteriler düzenlemesi bekleniyor.





