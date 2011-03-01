-NÜKLEER PROGRAMINDAN VAZGEÇERSE GÖRÜŞÜRÜZ SEUL (A.A) - 01.03.2011 - Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-Bak, Kuzey Kore ile nükleer programından vazgeçmesi durumunda görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Lee Myung-Bak, Güney Kore ulusal bayram günü dolayısıyla düzenlenen bir tören sırasında yaptığı konuşmada, "Eğer Kuzey Kore nükleer programından vazgeçerse Güney Kore bu ülkeyle ne zaman olursa olsun ve açık bir zihinle görüşmeye hazırdır" diye konuştu. Lee Myung-Bak, "Kuzey Kore silah ve nükleer füze geliştirmekten vazgeçtiğini açıklamalı, işbirliği yapmaya ve ciddi bir diyalog başlatmaya hazır olduğunu bildirmeli" dedi. Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye ekonomik yardımda bulunmaya da hazır olduğunu belirten Lee Myung-Bak, "Başka ülkelere yardımda bulunan Güney Kore'nin, Kuzey Koreli hemşehrilerine yardım etmemesi için hiçbir neden yok" diye konuştu. Başkan Lee Myung-Bak ayrıca, Kuzey Koreli yöneticileri, 26 Mart 2010'da yaklaşık 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan Güney Kore donanmasına ait Cheonan korvet tipi savaş gemisinin batırılması olayından sonra bu tür olayların bir daha meydana gelmemesi için, "sorumlu davranıp, gerekli önlemleri" almaya çağırdı. ABD ve müttefikleri, Kuzey Kore nükleer programını ileride nükleer silah programı yönünde kötüye kullanılabileceğinden endişe ediyor. Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore ile nükleer görüşmelere yeniden başlayabileceğini, nükleer programını bırakabileceğini açıklamış ancak Washington ve Seul yönetimleri, Pyongyang yönetimini programı bırakacağına dair daha samimi davranmaya, bu konuda ciddi adımlar atmaya davet etmişti.