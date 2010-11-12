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Dünya

NÜKLEER MÜZAKERELERE YENİ ADRES ÖNERİLDİ BRÜKSEL (A.A)

12 Kasım 2010 23:21

-NÜKLEER MÜZAKERELERE YENİ ADRES ÖNERİLDİ  BRÜKSEL (A.A) - 12.11.2010 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya'yla (5+1) nükleer müzakerelerin İstanbul'da yapılmasını öneren İran'a İsviçre veya Avusturya'yı teklif etti. İran'ın mektubuna cevap veren Ashton, müzakerelerin 5 Aralık'ta başlaması önerisini kabul etti ancak yer olarak İstanbul yerine Cenevre ya da Viyana'yı tercih ettiğini bildirdi. Ashton'ın İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili'ye gönderdiği mektupta, tarafların kapsamlı görüş alışverişinde bulunabilmesi için müzakerelerin ilk turunun 3 gün sürmesi talep edildi. BM Güvenlik Konseyi'nin ilave yaptırım kararının ardından uzun süre nükleer müzakereleri reddeden İran, ekim ayı başında ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya'dan oluşan 5+1 ülkeleriyle görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

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