Nükleer müzakereler İstanbul'da yapılacak



İran ve BM'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'nın oluşturduğu "5 1" ülkeleri arasında uzmanlar düzeyindeki nükleer konulu müzakerelerin İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Devlet televizyonu IRINN, "5 1" ülkeleri ile İran arasında Kazakistan'ın başkenti Almatı’da dünden beri süren müzakerelerin sona erdiğini duyurdu.

Tarafların bir sonraki müzakerenin yine Almatı'da, uzmanlar düzeyindeki görüşmelerin ise İstanbul'da yapılması konusunda anlaştıkları belirtildi.

Müzakerelerde "5 1" ülkelerinin yeni bir öneri sunmadığı, İran’ın daha önceki önerisinin de ele alınan konular arasında olduğu ifade edildi.

Taraflar, daha önce de Cenevre, İstanbul, Bağdat ve Moskova’da müzakerelerde bulunmuştu.

Başta ABD olmak üzere batılı ülkeler İran'ın nükleer silah üretmesinden endişe ederken, İran, nükleer çalışmalarının barışçıl amaçlarla olduğunu belirtiyor.