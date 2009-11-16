Nükleer ihalesi iptale gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer santral ihalesinin iptali için resmi sürecin başladığını açıkladı. Kararlarını Danıştay'ın yönetmeliğin bazı maddeleri ile ilgili yürütmeyi durdurmasına bağladı.



Yıldız, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2010 yılı bütçesi görüşmelerinde verilen arada, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.



Danıştayın kararlarında enerji santralının kurulmasıyla ilgili ÇED'in gerekçe gösterilerek yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirten Yıldız, "Danıştay'ın bu kararına kayıtsız kalmamız söz konusu değil" diye konuştu.



Taner Yıldız, "Nükleer santrallerle alakalı biz temyize gitmeyebiliriz ilgili yönetmelik maddesinde değişiklik yapabiliriz, bu süreye sığmayabilir. Dolayısıyla TETAŞ'a yazıyı bugün geri gönderebiliriz, adım adım olan bir şey. İhale değerlendirme raporunu iade ediyoruz. Bakanlar Kurulu'na göndermek yerine TETAŞ'a geri gönderiyoruz. TETAŞ açıklamasını yapar" dedi.



Gazetecilerin ayın 24'üne kadar ihalenin pozitif olarak taraflara iletilmesine ilişkin sürenin dolacağının hatırlatması üzerine Yıldız, "TETAŞ'ın açıklamasından sonra 24'ün geçerli olup olmayacağını göreceğiz TETAŞ ne açıklayacak. TETAŞ'ta yönetim kurulu var" karşılığını verdi.



Yıldız, Sinop'ta nükleer enerji santralı kurulması için ihaleye çıkmak için ne kadar sürenin gerekli olduğu sorusunu ise "3-4 ay içerisinde hepsini yapmamız lazım. Her adımın kendine has süreci var" diye yanıtladı.



"Uranyumu stoklama imkanımız var"



Yıldız, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK), İran'ın elindeki düşük ölçekte zenginleştirilmiş uranyumun Türkiye'ye gönderilmesi önerisine ilişkin sorularını da cevaplandırdı.



Yıldız, "Bizim bunu stoklama, yediemin, hangi saikle yapılacaksa Türkiye'nin bu tür bir kabiliyeti var. Teknik açıdan bize yazılmış bir şey yok. Küçükçekmece santralinde bunun stoklanabilirliği ile alakalı bizim kabiliyetimiz var. İran'la karşılıklı mutabık kalınması halinde bizim stoklama imkanımız var. Küçükçekmece'nin kapasitesi büyük. Bunun tehlikesi, riski yok. Bu, ışınıma girmiş herhangi bir işlem değil. Bu ürün stoklamaya alınacak. O açıdan bunun radyoaktifite tesiri de yok. Önemli olan tarafların bizden yardım istemesi. Biz, buna açık olduğumuzu belirtiyoruz. Siyasi olarak da teknik olarak da açık olduğumuzu belirtiyoruz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, konunun siyasi şartlarının Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.



Danıştay yürütmeyi durdurmuştu



Danıştay, Nükleer Santral İhalesi Yönetmeliği'nin 5. ve 10. maddeleri için yürütmeyi durdurma kararı vermişti.



Enerji Bakanı Yıldız, Rus-Türk ortaklığı Atomstroyexport-Inter RAO-Park Teknik'ten oluşan konsorsiyum tek katılımcı olduğu nükleer santral ihalesinde verilen teklifin değerlendirme sürecinin 20-24 Kasım 2009 tarihlerinde dolacağını söylemişti.

