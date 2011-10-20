-Nükleer görüşmeler Cenvere'de yapılacak WASHINGTON (A.A) - 19.10.2011 - ABD, Washington ile Pyongyang arasındaki Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin görüşmelerin 24 ve 25 Ekim tarihlerinde Cenevre'de yapılacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, bu görüşmelerin Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve nükleer silahsızlanma konusunda somut kararlar almaya hazır olup olmadığını anlamaya yönelik toplantıların devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Kuzey ve Güney Kore ile Çin, Japonya, Rusya ve ABD'nin katıldığı 6'lı müzakerelerde Pyongyang yönetimi, yüksek miktarda yardım karşılığında nükleer programından vazgeçirilmeye çalışılıyor.