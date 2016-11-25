Nükleer eğitimi için 100 öğrenci Rusya'ya gidecek

Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oleg Nagornov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) görevlendirilmek üzere gelecek yıl Türkiye'den 100 öğrencinin daha eğitime kabul edileceğini söyledi.

Nagornov, MEPhI'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlediği "Kalkınma ve Güvenlik için Eğitim ve Araştırma" temalı toplantının ardından yaptığı açıklamada, 300 Türk öğrencinin üniversitelerinde eğitim gördüğünü anlattı.

Geçen yıl Türkiye'den nükleer eğitim için öğrenci almadıklarını dile getiren Nagornov, "Her yıl genelde 100 öğrenci kabul ediyoruz. 2017'de de Türkiye'den 100 öğrenci daha alacağız fakat son rakamlar Rosatom, Akkuyu ve Türkiye arasındaki görüşmelerin ardından kesinlik kazanacak." diye konuştu.

Nükleer enerji santrallerinde çalışacak öğrencilerin çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde eğitim alacaklarını ifade eden Nagornov, eğitim katılan öğrencilerin yüzde 20'sinin Rusya dışından geldiğini aktardı.

Nagornov, MEPhI Üniversitesi'nin, Rosatom'un stratejik partneri olduğunu belirterek, öğrencilerin uygulamalı staj yaparak nükleer santrallerde çalışmaya başlayabildiklerini anlattı.

Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Vietnam, Arjantin ve Peru gibi farklı ülkelerden gelen toplam bin öğrencinin lisans eğitimi aldığına dikkati çeken Nagornov, ABD ve Avrupa'dan ise çok sayıda öğrencinin yüksek lisans eğitimi almak amacıyla üniversitelerine geldiğini kaydetti.

Mersin Akkuyu NGS Projesi'ne ilişkin ilk anlaşma 2010 yılında imzalandı. Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023 yılında devreye girmesi öngörülüyor.