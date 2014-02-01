35 yıl önce düzenlenen bir suikast sonucu yaşamını yitiren Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi İzet, "Çok esaslı bir infazlar ülkesi olduk. İster canlarımız bir anda böyle alınmış olsun, ister diri diriyken hakkımızda operasyonlar yürütülmüş olsun, her birimizin elbet bir celladı var” dedi.

Nükhet İpekçi, sözlerine “ Ama asıl o cellatları görevlendiren, yönlendirenler, destekçileri, alkışçıları, koruyan ve kollayanları, örgütleri var. Hangimizin celladı diğerimizin mağduru, hangimizin mağduru diğerimizin düşmanı ya da kahramanı, kim kimin mağduru, kim kimin celladı? Bütün bunlar bazen birbirine karışıyor. Her birimiz, bir diğerimizin ötekisi haline getiriliyoruz. Öte yandan mağduriyetler bakımından hepimiz, birbiriyle iç içe geçmiş mükemmel bir düğümüz” şeklinde edevam etti.

İstanbul'da 35 yıl önce düzenlenen bir suikast sonucu yaşamını yitiren Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, İpekçi’nin eşi Sibel İpekçi, kızı Nükhet İpekçi İzet’in yanı sıra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve İpekçi’nin meslektaşları katıldı.

'Mükemmel bir düğümüz'

Okunan duanın ardından konuşan İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi İzet "Çok esaslı bir infazlar ülkesi olduk. İster canlarımız bir anda böyle alınmış olsun, ister diri diriyken hakkımızda operasyonlar yürütülmüş olsun, her birimizin elbet bir celladı var. Ama asıl o cellatları görevlendiren, yönlendirenler, destekçileri, alkışçıları, koruyan ve kollayanları, örgütleri var. Hangimizin celladı diğerimizin mağduru, hangimizin mağduru diğerimizin düşmanı ya da kahramanı, kim kimin mağduru, kim kimin celladı? Bütün bunlar bazen birbirine karışıyor. Her birimiz, bir diğerimizin ötekisi haline getiriliyoruz. Öte yandan mağduriyetler bakımından hepimiz, birbiriyle iç içe geçmiş mükemmel bir düğümüz.

Çözülmemiş cinayetlerimiz, katliamlarımızla 77 yıl, 66 yıl, 42 yıl, 35, 34, 21, 7 yıldır birlikteyiz. Daha önce memleketin ötesinin ötesinde gibi duran Uludere artık Roboski adıyla hep yanıbaşımızda. Geriye doğru şöyle bir baktığımızda; bedeninde hiç zehir bulunmasa bile üstüne doğrultulan namlu hep aklımızda kalacak bir Başbakanımız, boynu idam ilmekli başka bir Başbakanımızla, mekanları ve zamanları aşarak yan yana gelirken, diğer bir Başbakan, dehşet içinde kontrgerillayı ağzında geveliyor.

Devletin için kurşun atmayı, kurşun yemeyi dillendiren bir başka Başbakan ise, rahat rahat gülümseyebiliyor. Böyle bir infazlar ülkesinde yılın bir gününde tek bir kişi hakkında, babam hakkında söz etmeyi anlamlı bulmuyorum. Uğradığımız haksızlık ve adaletsizlik bakımından hepimiz eşitiz. Dosyaların ortadan kaldırılmasına, o katledilen canların yok hükmünde sayılmasına karşı toplu suç duyurularında bulunamadık.

Devlet adına işlenen cinayetleri karanlıkta bırakanların yargılanmasını hep bir ağızdan isteyebilirdik. Vicdan sahibi tanıklara ve itirafçılara daha fazla güvencelere verilmesini talep edebilirdik. Şu günlerde görevden alınan savcılar için gösterilen duyarlılık, mesela itirafçı Ayhan Çarkın ve infaz timindeki arkadaşlarının tutuklanmasından sonra o dosyaya bakan savcının görevden alındığı gün de gösterilebilirdi. 16 Nisan’da ilk duruşması görülecek olan avukat Yusuf Ekinci cinayetiyle ilgili dava bu bakımdan geçmişimizle yüzleşebileceğimiz, önemli bir fırsat olacak" diye konuştu.

'Genç meslektaşlar, Abdi İpekçi’nin açtığı yoldan yürümeli'

Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila da "Abdi İpekçi, sadece Milliyet Gazetesi için değil, Türk basını için abide bir isimdir. Onun yarattığı, kurduğu Milliyet ekolünden ve okulundan yetişmiş bizler, onun açtığı yolda, yerleştirdiği ilkelerle mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Büyük zorluklarla karşılaştığımız dönemler de dahil olmak üzere, Abdi İpekçi’nin Milliyet’te vücuda getirdiği evrensel gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden yürümek için gayret sarfediyoruz.

Bugün çok daha iyi anlıyoruz ki, Abdi İpekçi ve onun kuşağının Türk basınına yerleştirdiği ve Türk basınını evrensel niteliklere yükselttiği gazetecilik anlayışına çok daha fazla ihtiyacımız var. Bugünlerde yine çok iyi hissediyoruz ki Abdi İpekçi gibi, Uğur Mumcu gibi, Çetin Emeç gibi meslek büyüklerimizin bizler için açtığı yol, gösterdiği ilkeler, ışık çok daha önemli ve anlamlı.

Genç meslektaşlarıma da Abdi İpekçi’nin açtığı yoldan yürümelerini önererek, O’nu büyük bir özlem, rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.

'35 sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ açığa çıkmış değil'

Mustafa Sarıgül ise, "Abdi İpekçi acaba niye öldürüldü, o günün şartlarında deliller niye karartıldı ve Abdi İpekçi’yi öldürenlerin arkasındaki güç kimdi? 35 sene geçmiş olmasına rağmen hala bunlar ne yazık ki, açığa çıkmış değil. Demokratik, özgürlüklerin tam olduğu bir ülkede deliller hiçbir zaman karartılmamalı ve her şeyin açığa çıkması lazım" diye konuştu.