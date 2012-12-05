Sezen Aksu ve Nükhet Duru'dan 'Ceylan' şarkısı: Gözlerime astılar seni

Sezen Aksu, Diyarbakır'ın Şenlik köyünde koyun otlatırken bombaatar nedeniyle 14 yaşında can veren Ceylan Önkol için beste yaptı. Aksu'nun "Ceylan" adlı şarkısını Nükhet Duru, "Tam Zamanında" adlı son albümünde seslendirdi.

İşte Sezen Aksu'nun yazıp bestelediği, Nükhet Duru'nun söylediği "Ceylan" şarkısı:

Taraf gazetesinin Telesiyej köşesinde bugün (5 Kasım 2012) yayımlanan "Nükhet Duru'nun yeni albümü ve 'Ceylan' şarkısı" başlıklı yazı şöyle:

Bazen öyle bir "sentez" gerçekleştirilir ki, bu sentezi oluşturan parçalardan biri bu bütüne ruh verir, özüne yeni bir mana katar, hatta enerji sağlar.

Sentezin lokomotifi olur böylece.

Aynen Nükhet Duru’nun yeni albümü “tam zamanında”da yer alan Ceylan adlı şarkı gibi.

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan Ceylan, sanki iki ruhun "BİR" olmuş hâli.

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Şenlik köyünde koyunlarını otlatırken, güvenlik güçlerinin attığı havan ateşiyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceylan Önkol’un ruhuyla Sezen Aksu’nun ruhu, dayanılmaz bir acı’da buluşup, birbirlerinin içinde erimişler.

Ve ortaya bir gün (belki çok yakında bir gün) tarihten hesap soracak olağanüstü duyarlı bir eser çıkmış.

"Ah yüreğimde dört nala atlar

Atların sağrısında kanatlar

Sağ yanım boydan boya Mezopotamya

Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar

Gözlerime astılar seni

Ceylan’ım kör oldum ben

Ne havan topu ne mermi

Senle vuruldum ben

Ah gözümün yaşı sel Selanik

Diyarbekir’e bi türkü selalık

Gezme ceylan bu dağlarda gezme

Gece gerdanlık gündüz mezarlık"

Nükhet Duru, şarkıyı her zamanki titizliğiyle yorumlamış. Ceylan’da, Burçin Büke de piyanosuyla yer alıyor.

Ceylan öyle bir şarkı ki, “tam zamanında” adlı albümün kalbine girmiş.

Ceylan trajedisinin kör ışıklarını saçıyor etrafa.

Bu albümde Sezen Aksu’nun belirleyici bir rolü var; söz-müzik olarak altı şarkı (Dikine dikine, Hicran, Sizli bizli, Başka hayat, Ceylan, Her yer gökkuşağı) söz olarak bir şarkı (Çocukluk işte) ve müzik olarak da bir şarkıyla (Menekşe) toplamda sekiz çok önemli “dokunuş/nefes” katmış “tam zamanında” albümüne. Nükhet Duru’nun yorumculuğunu etkileyen, albümün kalitatif potansiyeline de somut katkı sağlayan duygu yüklü iş’ler bunlar.

Ayrıca Fatih Kısaparmak’ın "Bu gece beni düşün" adlı şarkısını da sevdim ben.

Bu arada, Ceylan şarkısının sözleri o kadar etkileyici ki, yaşanan o büyük acının bir daha tekrarlanmaması adına, keşke farklı müzik türleri, farklı müzisyenler ve yorumcular tarafından yeniden yeniden müziklendirilse, ortaya yeni Ceylan yorumları, şarkıları, türküleri çıksa gibi bir hayale kapıldım dinlerken; rock’tan, pop’a, türküden, senfoniye, caza kadar.. bir nevi ortak şarkımız olsa...

“tam zamanında” iyi bir albüm.

Yolu açık olsun.