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Kültür-Sanat

Nuh'un 'Hayat Ansiklopedisi'

Dijital “Nuh’un gemisi”olma amacıyla yaratılan online ansiklopedi 170 bin kayda ulaştı

25 Ağustos 2009 03:00

Dijital “Nuh’un gemisi”olma amacıyla yaratılan online ansiklopedi 170 bin kayda ulaştı.

Projenin maliyeti ise 60 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon Türk lirası). 2007’de başlayan bu proje, yaşlanma, iklim değişikliği ve zararlı böceklerle ilgili araştırmalara da yardımcı oluyor. “Bilim adamlarından okul çağındaki çocuklara kadar herkesin Hayat Ansiklopedisi’ni rehber olarak kullanabileceğini” söyleyen projenin idari direktörü James Edwards, “ansiklopediye girilen kayıtların bir senede 30 binden 170 bine fırladığını” ifade etti.

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