Nuh’un Gemisi skandalı

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Evanjelist kiliseye bağlı

Vali Çetin: İzin almadılar

Hong Kong’da yaptıkları basın açıklaması ile ‘Nuh’un Gemisi’ni bulduklarını iddia eden Hong Konglu ve Türklerden oluşan araştırma ekibinin geçmişte de aynı iddiayı dile getirdikleri bildirildi. Ekip, önceki gün Hong Kong’da yaptıkları basın açıklamasında, Ağrı Dağı’nda 4 bin metre yükseklikte, 12 metre boyunda, 5 metre yükseklikte bir yapı bulduklarını, hatta yapının içerisine girip araştırma yaptıklarını açıklamış, bu yapının Nuh’un Gemisi olduğunu öne sürmüşlerdi.Grup, ayrıca, yaptırdıkları karbon testleri ışığında, aldıkları parçaların 4800 yıllık geçmişe sahip olduğunu, bu tarihin kutsal kitaplarda Nuh Tufanı’nın oluştuğu tarif edilen dönemle uyuştuğunu iddia etmişti.Protestan Evanjelist kiliseye bağlı Hong Kong merkezli Nuh’un Gemisi Gönüllüleri (Noah’s Ark Ministries International), 2007’de de Ağrı Dağı’nın doğal bitki örtüsü görülmeyen bir yükseliğinde keşfettikleri bir mağarada taşlaşmış ağaç duvarlara rastladıklarını ve bu bulguların Nuh’un Gemisi ile ilgili ortaya çıkan ilk maddi bulgular olduğunu iddia etmişti. Araştırma ekibinin 2007 yılında yaptığı basın açıklamasında da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden jeolog Dr. Ahmet Özbek ve İstanbul Üniversitesi’nden arkeolog Profesör Ahmet Belli’nin görüşlerine yer vermişlerdi.- Tarihsel kaynaklara göre, Nuh’un Gemisi’ni bulmaya yönelik ilk girişim Bizans İmparatoru Heraklius’un 7. yüzyılda Ağrı Dağı’nın da içinde bulunduğu Urartu bölgesine yaptığı ziyaretti.- Ünlü gezgin Marco Polo, 12. yüzyılda Ağrı Dağı’ndan bahsetti.- 1829 yılında, bölgeyi Dr. Fredrich Parrot ziyaret etti.- 1876 yılında Ağrı Dağı’na tırmanan İngliz kaşif James Bryce, Nuh’un Gemisi’ne ait ahşap kalıntılar bulduğunu iddia etti.- Aya ilk kez ayak basan Amerikalı astronot James Irwin, Nuh’un Gemisi’ni bulmak için 1980’li yıllarda Ağrı Dağı bölgesine iki ziyarette bulundu.Bir hafta önce emekliye ayrılan Ağrı Valisi Mehmet Çetin, grubun 2007 ve 2009 yıllarında yaptıkları çalışmaların izinsiz olduğunu ve kalıntı götürdüklerinden haberleri olmadığını söyledi. Çetin, Hong Konglu grubun, panel diye kendisine davet gönderdiğini, ancak yerine vali yardımcısını gönderdiğini de belirtti.Çetin, şunları söyledi:“2009’da bire bir hiç muhatap olamadık. Ne çıkarken, ne de çalışırken bizden izin aldılar. Yanlarında bir kalıntı götürdüklerine dair bizde bilgi yok. Böyle bir kalıntı bulunduğunu bilsem müdahale ederdim. 2007’de de gelmişler, bu kalıntıları o zaman aldıkları da söyleniyor.”Nuh’un Gemisi’ni bulduğunu iddia eden ekip, 2007 ve 2008’de de aynı faaliyetleri sürdürmüş. 2008’de bir konferans yapmış.