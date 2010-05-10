Nuh'un Gemisi için Hollanda'da basın toplantısı

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AKP Ağrı Milletvekili Mehmet Hanifi Alır, Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut’un gözlemci olarak yer alacağı toplantıda, Doğubayazıt Arama ve Kurtarma Timi (DAKUT) Başkanı Ahmet Ertuğrul sunum yapacak.Hollanda’da 11 Mayısta gerçekleştirilecek toplantıda Ağrı Dağı’nın yaklaşık 4 bin metre yüksekliğinde Hong Konglu ve Türk bilim adamlarından oluşan ekip tarafından bulunan, kalıntılara ait görüntüler ve bilgiler Avrupa basınıyla paylaşılacak.Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, konuyla ilgili, Nuh’un Gemisi’nin tarihin en çok merak edilen efsanelerinden biri olduğunu söyledi.Türk ve Hong Konglu dağcılardan oluşan bir ekibin 2009 yılı sonunda Ağrı Dağı’nın 4 bin metre yüksekliğinde bir kalıntı bulduğunu anımsatan Bulut, "Sabırlı olmaz lazım elbette. Oradaki kalıntılara şu anda buluntu diyoruz. Elimizdeki buluntulara ilişkin veriler Ekim ayında netleşecek. Ne olursa olsun bu kalıntılar çok önemli çünkü 4 bin 800 yıllık" dedi.Ağrı Dağı’ndaki buluntuyu Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edeceklerini belirten Bulut, "Bakanlık nasıl bir çalışma yapar bilmiyoruz ama Ekim ayında uzmanlar çıkıp buluntuyu inceleyecek" dedi.Hong Kong’da konuyla ilgili yapılan toplantının benzerinin Hollanda’da da gerçekleştirileceğini ifade eden Bulut, toplantıya AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Hanifi Alır ve kendisinin gözlemci olarak, DAKUT Başkanı Ahmet Ertuğrul’un ise sunum yapmak üzere katılacağını kaydetti.Avrupa basınına tanıtım yapacaklarını, Hollanda’da Nuh’un Gemisi ile ilgili araştırmaları olan kişilerle görüş alışverişinde bulunacaklarını anlatan Bulut, ellerindeki verileri ve görüntüleri de basınla paylaşacaklarını belirtti.Buldukları kalıntıların, tanıtım boyutunda Ağrı’ya ve Türkiye’ye çok ciddi katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Bulut, "Ayrıca sürecin devamı noktasında yabancı yatırımcının ilimizde Ağrı Dağı eteğinde yatırım yapmasını sağlamak hedeflerimiz arasında. Turizm yatırım uzun soluklu bir koşu gibidir. Yorulmadan menzile ulaşmak gerekir. Daha yapılacak çok iş var. Proje devam ediyor. Umarım hep beraber sonuçlarını görürüz" diye konuştu.Hong Konglu ve Türk bir grup araştırmacı, 26 Nisan 2010’da Hong Kong’da gerçekleştirilen basın toplantısında, Nuh’un Gemisi’ni Ağrı Dağı’nda bulduklarını iddia etmişti.Hong Kong’da belgesel film yapımcılığı yapan ve Uluslararası Nuh’un Gemisi Araştırmaları (Noah’s Ark Ministries International) grubunun üyelerinden Yang Ving Çing, "Ağrı Dağı’nın yaklaşık 4 bin metre yüksekliğinde 4 bin 800 yıl öncesine ait geminin ahşap parçalarının bulunduğunu" öne sürmüştü.Parçaların Nuh’un Gemisi’ne yüzde 99,9 ait olduğunu iddia eden Yang, "Geminin iskeletinin birçok bölüm barındırdığını ve bulunan kalıntıların geminin içinde hayvanların konulabileceği birçok bölme olduğuna işaret ettiğini" ifade etmişti.Yang, bölgenin kazılar süresince korunması için yerel Türk yetkililerin hükümetle bağlantıya geçerek UNESCO’nun bölgeyi "dünya mirası" listesine almasını isteyeceğini belirtmişti.