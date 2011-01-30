Nüfusun artması 2011'in ekonomik dengelerini bozdu

T24 - TÜİK, Türkiye’nin nüfusunun 2010 yılı sonu itibarıyla 73.7 milyona çıktığını duyurdu. Oysa Orta Vadeli Programda Türkiye’nin 2011 ortasında 73.5 milyon kişi olacağı öngörülmüş, tüm planlar ona göre yapılmıştı. TÜİK’in açıkladığı nüfus verileri 2011 ortasında 74.9 milyona çıkacağımızı da öngörüyor. Bu yüzden ekonomik tahminlerin ekstra 1.2 milyon kişi için yeniden yapılması gerekecek. Bu arada milli gelir de en iyi ihtimalle 10 bin 400 dolarda kalacak.

TÜİK’in önceki gün açıkladığı 2010 nüfus verileri, ekonomik programda sapma yarattı. TÜİK, 2010 yılı sonu itibariyle Türkiye nüfusunun 73.7 milyon kişi olduğunu açıklarken, OVP (Orta Vadeli Program) Türkiye’nin 2011 yıl ortası nüfusunu, 2010 rakamından bile daha az tahmin ederek, 73.5 milyon kişi olacağını öngörmüştü. Ancak TÜİK’in son açıkladığı rakamlar nüfus artış hızları dikkat alındığında 2011 yıl ortasında 74.9 milyon kişi olacağımızı ortaya koydu.

Buna göre OVP’de 2011 yılına ilişkin tahminler, 1.2 milyon kişi eksik hesaplanmış oluyor.

OVP’de varsayılan nüfusa göre hesaplanan kişi başına milli gelir 10.5 bin doları aşamayacak, 10.6 bin dolar yerine 10.4 bin dolarda kalacak. Böylece tahminler öngörülmeyen 1.2 milyon kişi için yeniden yapılmak zorunda.

OVP’da yeralan temel ekonomik büyüklüklere göre hükümet, 2010 yıl ortası nüfusunu 72.7 milyon kişi olarak tahmin etti. Bu kapsamda 2011 yıl ortası nüfusu da 73.5 milyon kişi larak hesaplamalara girdi. Buna göre 2011 yılında 781 milyar dolar olarak tahmin edilen GSYH dikkate alındığında OVP, kişi başına milli gelirin 2011 yılında 10 bin 624 dolar olacağını tahmin etti. Rakamlar da kamuoyuna bu şekilde açıklandı.

Ancak TÜİK’in Adresi Dayalı Nüfus Sayımı sonuçları, OVP’deki sapmayı da ortaya çıkardı. TÜİK, 2010 yılı sonu itibariyle nüfusun 73.7 milyon kişiye ulaştığını açıkladı. Böylece Türkiye’nin 2011 ortasında ulaşacağı tahmin edilen 73.5 milyonluk nüfus rakamı, daha 2010 yılı sonunda 200 bin kişi aşılmış oldu. Ancak daha da önemlisi TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarında son 3 yılın nüfus artış hızı dikkate alındığında 2011 yıl ortası nüfusunun 74.9 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Buna göre hükümetin öngöremediği 1.2 milyon kişi, temel ekonomik büyüklükleri de değiştirecek.



Bir sapma da dış ticaretten

TÜİK tarafından aynı gün açıklanan dış ticaret açığı rakamı da OVP’de öngörülen 2010 hedefinin aşıldığını gösterdi. OVP’de öngörülen rakam 65.8 milyar dolarken, gerçekleşen rakam 71.56 milyar dolar oldu.

Böylece dış ticaret açığında gerçekleşme, OVP’da 5.8 milyar dolarlık bir sapma yarattı. TÜİK verilerine göre ihracat 2010’da yüzde 11.5 artışla 113.93 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 31.6 artışla 185.49 milyar dolar olarak gerçekleşti.