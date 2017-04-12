Nüfusu geçti; Türkiye'de bir yılda 110 milyondan fazla kez acil servislere başvuruldu

Türkiye'deki acil servislerin en önemli sorunu aşırı yoğun olması. Geçen yıl 110 milyondan fazla kişi acil servislere başvurdu. Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, acil başvurusunun nüfusu geçtiğini belirterek, bunun da hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi. "Dünyada nüfusundan daha fazla acil servis başvuru oranı bu kadar yüksek başka bir ülke yok" diyen Çete "Örneğin ben acile yakınını getirmiş, ondan 10 dakika sonra da kendisine giriş yapmış hasta görüyorum. Nedenini sorduğumda 'Gelmişken bir baktırayım' diyor. Acil servisin amacının bu olmadığını halkımız öğrenmeli” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, kamu hastanelerinin acil servislerinin gereksiz kullanımı, hekim ve yardımcı personel sayısının yetersizliği, acillerden ücret alınmaması, muayene için randevu alamayanların bile acillere gelmesi bu servislerdeki sorunları da katmerleştiriyor.

2 bin acil tıp uzmanı hekim

Acil servislerde hasta bakım hizmetini sunacak sağlık personelinin yeterli donanıma sahip olduğunu söyleyen Çete "Şu anda ülkemizde 2 bine yakın acil tıp uzmanı hekim var. Henüz yeterli seviyede olduğunu söyleyemeyiz" diye konuştu. Çete, özetle şunları kaydetti: "Acildeki hekimden çalınan her dakika, başka bir hastaya sunulan sağlık hizmetinin aksaması demek. İkincisi, bu yalnızca toplumun ya da halkın suçu değil, sistemin de bir sorunu. Çünkü insanlar sağlığa erişimle ilgili sorun yaşıyor. Bu sorun nedeniyle acil servisler doğal olarak sağlık hizmetlerinde giriş kapısı haline geliyor. Örneğin bir defa acil servise gebe bir hasta geldi. Acil servise geldiği için özür diledi ve dört aylık hamile olmasına karşın kadın doğum polikliniğinden 5 ay sonrasına randevu verildiğini söyledi.”

"Acil çalışanları yıpranıyor"

Prof. Yıldıray Çete, acil servislerdeki personelin çalışma koşulları ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Acil servisteki sağlık çalışanlarının çoğu insanüstü çaba gösteriyor. Büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Buna rağmen hastalar tarafından kendilerine uygulanan şiddet ya da karşılaştıkları şikâyet dilekçeleri tabii ki bir motivasyon kaybına yol açıyor. Örneğin 65 milyon nüfusa sahip İngiltere’de acil servis yoğunluğu yalnızca 23 milyon. Bizdeki ise 110 milyon. Aradaki bu korkunç fark acil sağlık çalışanlarını çok yıpratıyor.”