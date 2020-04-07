Nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla Türkiye Koronavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada?

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 48’inci, can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, dünyada vaka sayısında 9'uncu, can kaybı sayısında 12’nci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre İtalya’da özel konumlu bir devlet statüsü bulunan ve Katolik dünyasının ruhani merkezi olan Vatikan, vaka ve ölüm sayısında 1. sırada görünüyor. Vatikan’ı; San Marino, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, Faroe Adaları, Cebelitarık, İspanya, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn ve Monako izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında vaka sayısında dünyada 48’inci, ölüm sayısında 42'nnci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 12'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD İspanya İtalya Fransa Almanya Çin İran Birleşik Krallık Türkiye İsviçre Belçika Hollanda Kanada Avusturya Brezilya

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

İtalya İspanya ABD Fransa Birleşik Krallık İran Çin Hollanda Belçika Almanya İsviçre Türkiye İsveç Brezilya Kanada

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