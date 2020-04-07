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Koronavirüs

Nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla Türkiye Koronavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada?

07 Nisan 2020 23:00

Gözde Yel

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 48’inci, can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, dünyada vaka sayısında 9'uncu, can kaybı sayısında 12’nci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre İtalya’da özel konumlu bir devlet statüsü bulunan ve Katolik dünyasının ruhani merkezi olan Vatikan, vaka ve ölüm sayısında 1. sırada görünüyor. Vatikan’ı; San Marino, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, Faroe Adaları, Cebelitarık, İspanya, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn ve Monako izliyor. 

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında vaka sayısında dünyada 48’inci, ölüm sayısında 42'nnci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 12'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. İspanya
  3. İtalya
  4. Fransa
  5. Almanya
  6. Çin
  7. İran
  8. Birleşik Krallık
  9. Türkiye
  10. İsviçre
  11. Belçika
  12. Hollanda
  13. Kanada
  14. Avusturya
  15. Brezilya

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. İtalya
  2. İspanya
  3. ABD
  4. Fransa
  5. Birleşik Krallık
  6. İran
  7. Çin
  8. Hollanda
  9. Belçika
  10. Almanya
  11. İsviçre
  12. Türkiye
  13. İsveç
  14. Brezilya
  15. Kanada

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