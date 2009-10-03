Nüfus yoğunluğuna göre Türkiye haritası

İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nde görevli bilimadamları dünya haritasını çeşitli demografik, ekonomik ve sosyal istatistikler doğrultusunda yeniden çizdi.



Leverhulme Trust projesi kapsamında hazırlanan 200 farklı dünya haritasında, ülkelerin kapladığı alan toprak büyüklüklerinden ziyade askeri harcamalar, kişi başına milli gelir ve nüfus yoğunluğu gibi istatistiklere göre belirleniyor. Türkiye için hazırlanan nüfus yoğunluğu haritasında ise 10 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul adeta üzerine bir büyüteç tutulmuş gibi görünüyor.