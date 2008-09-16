Nüfus sistemi çöktü!



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ana sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye genelinde yaklaşık 24 saattir nüfus hizmetleri verilemiyor.





Merkezde meydana gelen elektrik kesintileri sonrasında vatandaşların nüfus kayıtlarının bulunduğu ana sistemde arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle yaklaşık 24 saattir Türkiye genelindeki tüm nüfus müdürlüklerindeki işlemler yapılamıyor.





Vukuatlı nüfus kayıt belgesi, nüfus cüzdanı çıkartılması gibi merkezi sistem üzerinden yapılan işlemlerdeki aksamanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.





Yetkililer onarım çalışmasının öğleden sonra tamamlanmasının beklendiğini kaydettiler.





