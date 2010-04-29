Nüfus sayımını tehlikeye atacak mahkeme kararı

T24- Erzincan’ın Yaylabaşı Beldesi’ndeki sayım için Ankara 5. İdare Mahkemesi, TÜİK’in 2007’de tamamladığı adrese dayalı sistemde “nüfus sayımının doğru yapılmadığına” karar verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hayata geçirilen Adrese Dayalı Nüfus Sayımı’nın 2007’de açıkladığı ilk sonuçları tartışmalı hale geldi. Sayım sonuçlarına itiraz eden belediyelerin açtığı davalardan ilki sonuçlandı. Ankara 5. İdare Mahkemesi, TÜİK’in 2007’de tamamladığı adrese dayalı sistemde ‘nüfus sayımının doğru yapılmadığına’ karar verdi. Dava sürecinin her aşaması ayrı skandalı ortaya koyarken, kararın temyizde de onanması halinde nüfus sayım sonuçları tehlikeye girecek.

48 kişi yok sayıldı

Kritik karara neden olan olaylar dizisi, Erzincan’ın Yaylabaşı Beldesi’ndeki sayımda başladı. Yaylabaşı Beldesi’nin, 31 Aralık 2007’de TÜİK tarafından yapılan sayımında nüfusu 1966 çıktı. Belde Belediyesi, beldelerindeki 48 kişinin sayımda yer almadığını, sonuçlara göre bu kişilerin “Türkiye’nin hiçbir yerinde yaşıyor görünmediğini” ifade ederek, sonuca itiraz etti. Yaylabaşı Belde Belediye Başkanı Muammer Oğuz, Ankara 5. İdare Mahkeme’sine dava açtı. Belediye, bu 48 kişinin elektrik faturalarını, öğrencilere ait okul kayıtları gibi bilgileri getirerek, bu vatandaşların beldede yaşadığını kanıtladı.

Mahkeme, TÜİK’ten adresi dayalı nüfus sayımı sırasında belde halkına doldurtulan sayım formlarını ve tutanaklarını istedi. Ancak, TÜİK, adrese dayalı nüfus sayımına esas oluşturan kayıt formlarını ve tutanakları mahkemeye sunamadı. TÜİK, mahkemenin talebine, “Belde halkına doldurtulan bildirim formlarını, 29 Aralık 2008’de tüm bildirim formlarıyla yaktığımız için mahkemeye sunamıyoruz” diye yanıt verdi. Bu gelişmelerin ardından İdare Mahkemesi oybirliğiyle aldığı kararda, “Bu haliyle nüfus sayımının doğru yapıldığının kabulü mümkün değildir” dedi. Mahkeme kararının temyiz aşamasında da onaylanmasının ardından beldede yapılan nüfus sayımı sonuçlarının iptali sözkonusu olacak.

2007 nüfus sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından Hükümet, bu sonuçların dikkate alınarak, nüfusu 2000’in altındaki belediyelerin kapatılmasına ilişkin Mart 2008 bir yasa çıkardı. Bunun üzerine yüzlerce belediye İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Erzincan, Tekirdağ, Aydın, Afyon, Konya, Ordu, Çorum, Sivas, Antalya, Samsun, Manisa, Balıkesir, Kastamonu, Bursa Adana, illerinde kapatılması gündeme gelen belediyelerin açtığı dava sayısı 300’ü aştı.

‘Dünyaya rezil olduğumuzun kanıtı bu’

Araştırmacı Bülent Tanla: “Mahkemenin bu kararında da görülüyor ki, TÜİK’in yapmış olduğu nüfus sayımındaki veriler hem geçersiz, hem de yanlıştır. TÜİK, tüm kurumları, Yüksek Seçim Kurulu’nu, dünyada da Birleşmiş Milletler, uluslararası örgütleri ve de hükümeti yanıltmıştır. Ben burada hükümet, TÜİK’i kullanıyor görüşünü ifade etmek istemiyorum ama akla bu da geliyor. Şu sıralar seçmen sayıları yeniden önem kazanıyor. 2007-2009 genel ve yerel seçimlerde çok farklı seçmen sayıları ile seçimlere gittik. Hangisinin doğru olduğu konusunda kamuoyunun vicdanı hala net değil. Şurası açık ki, bu karar TÜİK’in nüfus sayım sonuçlarıyla, bizim dünyaya rezil olduğumuzun kanıtıdır.”