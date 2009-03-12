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Dünya

Nüfus patlamasının sebebi elektrik kesintisi

Uganda Planlama Bakanı Efraim Kamuntu, ülkedeki nüfus patlamasını elektrik kesintilerine bağladı

12 Mart 2009 02:00

Uganda Planlama Bakanı Efraim Kamuntu, ülkedeki nüfus patlamasını elektrik kesintilerine bağladı.

Kamuntu, Ulusal Kalkınma Planıyla ilgili olarak yaptığı bir konuşmada, elektrik kesintilerinin çiftlerin erken uyumasına yol açtığını söyleyerek, "Dünyanın geri kalanı vardiyalarla çalışırken, biz Uganda'da erkenden yatağa gidiyoruz" dedi.

İnsanları "yataktan çıkarmak" için elektrik altyapısının geliştirilmesi gerektiğini belirten bakan, bunun tarım sektöründe de verimliliği artıracağını kaydetti.

Ugandalıların yüzde 90'ından fazlası düzenli olarak elektrik alamıyor.

Ulusal Nüfus Müdürlüğünün istatistiklerine göre Uganda, yüzde 3,4'lük nüfus artışıyla dünyanın nüfus artışının en yüksek olduğu ülkeleri arasında bulunuyor.

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