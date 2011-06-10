-NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE SEÇİM MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - İstanbul Valiliği, vatandaşların seçim dönemlerinde artan nüfus cüzdanı alma, değiştirme ve nüfus kayıt örneği taleplerini karşılamak için ilçe nüfus müdürlükleri ile mobil nüfus noktalarının yarın ve seçim günü hizmet vereceğini bildirdi. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının (YSK) geçmiş dönemlerde verdiği kararlar göz önünde bulundurularak, 12 Haziran Pazar günü yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası taşıyan belgelerini ibraz etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Bu nedenle vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası taşıyan nüfus cüzdanlarını almaları gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Vatandaşlarımızın seçim dönemlerinde artan nüfus cüzdanı alma, değiştirme ve nüfus kayıt örneği taleplerini karşılamak amacıyla ilçe nüfus müdürlüklerimiz, seçimin yapılacağı pazar günü dahil hizmet verecek şekilde açık tutulacaktır. Ayrıca hizmeti vatandaşın ayağına götürmek amacıyla Valiliğimizce yeni tedbirler alınarak, ilimizin en yoğun ilçelerinde 5 Nisan tarihinde, Fatih Eminönü Yeni Camii Meydanı, Beyoğlu Taksim Meydanı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı ve Ümraniye Alemdağ Caddesi İGDAŞ yanında geçici mobil nüfus noktaları oluşturularak, hizmete açılmıştır. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet veren Geçici Mobil Nüfus Noktası, vatandaşlarımızın daha yoğun olduğu Hacı Salih Efendi Caddesi, Küçükköy Merkez Camisi yanında 9 Haziran Perşembe günü hizmet vermeye başlamıştır.'' Açıklamada, Mobil Nüfus noktalarının saat 08.30 ile 19.00 saatleri arasında 12 Haziran tarihine kadar hizmet vermeye devam edecekleri bildirildi.