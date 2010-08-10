-NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONLARI DA AÇIK OLACAK ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi işlemleri ile ilgili olarak 81 il valisine yazılı talimat gönderdiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Atalay'ın gönderdiği talimatta, 12.09.2010 tarihinde yapılacak halk oylamasında, seçmenlerin kimliğinin belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası taşıyan belgelerin ibrazının, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 2010/381 sayılı kararı ile zorunlu kılındığı belirtildi. Karara istinaden nüfus cüzdan değiştirme taleplerinin artacağının değerlendirildiği ifade edilen talimatta, şunlar kaydedildi: ''Vatandaşlarımızın artan nüfus cüzdan değiştirme taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak nüfus müdürlüklerinde ihtiyacı karşılayacak sayıda nüfus cüzdanı bulundurulacaktır. Türkiye genelinde tüm nüfus müdürlükleri 12.09.2010 tarihine kadar cumartesi ve pazar günleri de hizmet verecek şekilde açık tutulacaktır. Vali ve kaymakamlarımızca köy ve mahalle muhtarları bilgilendirilerek vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Numarası olmayan nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri sağlanacaktır. Bunun yanında yerel medya imkanlarından da yararlanılarak kamuoyu aydınlatılacaktır. Valilerimiz konu üzerinde özenle duracak, il ve ilçelerindeki nüfus yoğunluğunu göz önünde bulundurarak mesai saatlerini hizmet sunumunda hiçbir aksamaya yol açmadan tüm talepleri karşılayacak şekilde yeniden düzenleyeceklerdir.'' Açıklamada ayrıca nüfus cüzdanı değiştirmek için yapılacak işlemler de belirtildi. Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden cüzdanın alınmasının mümkün olduğu bildirildi. Bu durumda vatandaşların ellerindeki mevcut nüfus cüzdanları ile yapacakları müracaatlarda, nüfus müdürlüklerince yerleşim yerine bakılmaksızın cüzdanın düzenlenerek ilgilisine verileceği kaydedildi. Vatandaşların nüfus cüzdanı ve iki adet vesikalık fotoğrafla bulunduğu yerdeki nüfus müdürlüğüne müracaat etmesinin yeterli olacağı bildirildi. İbraz edilen nüfus cüzdanının seri numarası ve verildiği maliye saymanlığı bilgilerinin sistemde görülmemesi halinde ise ilgililerden ehliyet, pasaport, avukat kimlik kartı, basın kartı, memur cüzdanı, uluslararası aile cüzdan belgelerinden birisinin isteneceği belirtildi. Bu belgelerden birinin ibraz edilmesi halinde ise nüfus cüzdanının değiştirileceği kaydedildi. Belirtilen belgelerden birinin ibraz edilememesi halinde ise yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu muhtarlık ya da çalışılan kurumdan alınacak nüfus cüzdan talep belgesi ile yerleşim yeri nüfus müdürlüğünce nüfus cüzdan değiştirilmesinin sağlanacağı ifade edildi. Kayıp durumunda da ilgililerce yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu muhtarlık ya da çalışılan kurumdan alınabilecek nüfus cüzdan talep belgesi ile yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne müracaat ile cüzdan değiştirilmesinin sağlanacağı bildirildi.