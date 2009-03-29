T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Nüfus memurlarına fazla mesai için ek ödeme

Yerel seçimler nedeniyle yoğun mesai yapan nüfus memurlarına ek ödeme yapılacak.

29 Mart 2009 02:00

Yerel seçimler nedeniyle yoğun mesai yapan nüfus memurlarına ek ödeme yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personelden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, nüfus hizmetlerine yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere iş hacimlerinde meydana gelen artıştan dolayı yoğun mesai yapmaları nedeniyle ek ödeme verilmesi kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personelden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, 15 Ocak 2009-14 Nisan 2009 tarihleri arasında nüfus hizmetlerine yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere iş hacimlerinde meydana gelen artıştan dolayı yoğun mesai yapmaları nedeniyle, bu tarihler arasında yüzde 30 oranında ilave ek ödeme yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24