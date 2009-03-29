Nüfus memurlarına fazla mesai için ek ödeme

Yerel seçimler nedeniyle yoğun mesai yapan nüfus memurlarına ek ödeme yapılacak.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personelden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, nüfus hizmetlerine yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere iş hacimlerinde meydana gelen artıştan dolayı yoğun mesai yapmaları nedeniyle ek ödeme verilmesi kararlaştırıldı.



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personelden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, 15 Ocak 2009-14 Nisan 2009 tarihleri arasında nüfus hizmetlerine yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere iş hacimlerinde meydana gelen artıştan dolayı yoğun mesai yapmaları nedeniyle, bu tarihler arasında yüzde 30 oranında ilave ek ödeme yapılacak.

